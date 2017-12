”Inside Llewyn Davis”, cel mai bun film la Gotham Independent Awards

”Inside Llewyn Davis”, de Joel Coen şi Ethan Coen, a primit premiul pentru cel mai bun film la gala Gotham Independent Awards 2013, dedicată producţiilor cinematografice independente realizate în afara marilor studiouri de la Hollywood. Gala Gotham Independent Awards este un eveniment-cheie pentru cinematografia independentă şi marchează debutul sezonului premiilor acordate în timpul iernii în SUA, care culminează cu trofeele Oscar.

Gala a debutat cu o ceremonie-tribut organizată în memoria actorului James Gandolfini, decedat în acest an. Alte două momente speciale au fost dedicate actorului Forest Whitaker şi lui Katherine Oliver, directorul Biroului Media & Entertainment din cadrul Primăriei oraşului New York. Premiile Gotham au fost decernate în şapte categorii competitive. Jurii alcătuite din cineaşti au ales câştigătorii pentru şase categorii, în timp ce învingătorul din cea de-a şaptea categorie - Audience Award - a fost desemnat pe baza voturilor exprimate de public pe internet. Celelalte pelicule nominalizate la categoria Cel mai bun film au fost ”12 Years a Slave”, de Steve McQueen, ”Ain't Them Bodies Saints”, de David Lowery, ”Before Midnight”, de Richard Linklater, şi ”Upstream Color”, de Shane Carruth. Producţia ”The Act of Killing” s-a impus la categoria Cel mai bun documentar, iar Ryan Coogler a fost desemnat învingător la categoria Cel mai bun regizor debutant, cu pelicula ”Fruitvale Station”. Matthew McConaughey a fost desemnat Cel mai bun actor, pentru rolul din filmul ”Dallas Buyers Club”, iar Brie Larson s-a impus la categoria Cea mai bună actriţă, pentru rolul din filmul ”Short Term 12”. Michael B. Jordon s-a impus la categoria Cel mai bun actor debutant, cu rolul din ”Fruitvale Station”. Premiul publicului a revenit lungmetrajului ”Jake Shimabukuro: Life on Four Strings”, regizat de Tadashi Nakamura.

În 2012, lungmetrajul ”Moonrise Kingdom”, de Wes Anderson, a primit premiul pentru Cel mai bun film la gala Gotham Independent Awards. Spre deosebire de mult mai mediatizatele Film Independent Spirit Awards, care au stabilit criterii mult mai clare pentru a determina ceea ce înseamnă un film independent, premiile Gotham analizează fiecare peliculă de la caz la caz, pe baza unor definiţii destul de vagi. Pentru a fi eligibil, de exemplu, un film trebuie realizat ”cu o economie de mijloace” - un criteriu mult mai vag decât cel folosit de Spirit Awards, al căror regulament interzice nominalizarea peliculelor produse cu un buget mai mare de 20 de milioane de dolari. Premiile Gotham sunt acordate în fiecare an de asociaţia new-yorkeză Independent Filmmaker Project, care sprijină şi promovează în special filmele cu bugete mici de producţie şi care sunt finanţate şi produse în afara marilor studiouri de la Hollywood. Filmele şi performanţele actoriceşti premiate la galele Gotham se regăsesc adeseori şi pe lista peliculelor nominalizate la Independent Spirit Awards, decernate de asociaţia Film Independent din Los Angeles. Nominalizările pentru Independent Spirit Awards au fost anunţate la sfârşitul lunii noiembrie, iar aceste trofee vor fi decernate pe 1 martie 2014. Cea de-a 23-a gală Gotham Independent Film Awards a avut loc luni seară, la clubul Cipriani de pe Wall Street, New York.