”The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water”, pe primul loc în box office-ul nord-american

Animaţia 3D ”SpongeBob: Aventuri pe uscat 3D / The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water” a debutat pe primul loc în box office-ul nord-american, cu încasări de 56 de milioane de doalri, de vineri până duminică. Filmul regizat de Paul Tibbitt spune povestea lui SpongeBob şi a prietenilor lui, personaje îndrăgite de copii din serialul de desene animate dedicat, care trebuie să iasă pe uscat pentru a recupera reţeta secretă pentru prepararea sendvişului Krabby Patty, care a fost furată de piratul Burger Beard.

Locul al doilea în topul încasărilor de peste weekend a revenit filmului ”Lunetistul american / American Sniper”, regizat de Clint Eastwood, cu încasări de 24,16 milioane de dolari. Pe locul al treilea a debutat pelicula SF ”Ascensiunea lui Jupiter / Jupiter Ascending”, regizată de Andy Wachowski şi Lana Wachowski, care a obţinut 19 milioane de dolari de vineri până duminică. Filmul ”Al şaptelea fiu / Seventh Son”, regizat de Sergey Bodrov şi cu Julianne Moore, Jeff Bridges, Ben Barnes şi Antje Traue în distribuţie, a debutat pe locul al patrulea în topul încasărilor, cu 7,1 milioane de dolari obţinuţi de vineri până duminică. Comedia de familie ”Paddington” s-a clasat pe locul al cincilea, cu încasări de 5,36 milioane de dolari, în al patrulea weekend de difuzare. Filmul SF ”Project Almanac”, regizat de Dean Israelite, s-a situat pe locul al şaselea, în al doilea său weekend de proiecţii în cinematografele nord-americane, cu încasări de 5,33 milioane de dolari. ”The Imitation Game. Jocul codurilor / The Imitation Game” şi-a păstrat poziţia şi s-a clasat pe locul al şaptelea în box office-ul nord-american, cu încasări de 4,88 milioane de dolari de vineri până duminică. Comedia ”Nuntaşi de închiriat / The Wedding Ringer”, regizată de Jeremy Garelick, s-a clasat pe locul al optulea în box office-ul nord-american, cu încasări de 4,8 milioane de dolari de vineri până duminică. Drama ”Black or White”, regizată de Mike Binder, s-a clasat pe locul al nouălea, cu încasări de 4,52 milioane de dolari.

Thrillerul ”Băiatul din vecini / The Boy Next Door”, regizat de Rob Cohen, s-a clasat pe locul al zecelea în topul încasărilor de peste weekend, cu 4,1 milioane de dolari încasaţi în cinematografele nord-americane.