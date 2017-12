Andre Villas-Boas pleacă de la Zenit și va lua un an de pauză

Antrenorul Andre Villas-Boas a anunţat că va pleca de la Zenit Sankt Petersburg la finalul acestui sezon şi îşi va lua un an sabatic, urmând să stea alături de familie. Deși are doar 38 de ani, portughezul venit în martie 2014 în Rusia vrea să petreacă mai mult timp cu familia, în ciuda faptului că presa îl dă ca viitor antrenor la FC Valencia. „Mă voi întoarce în Portugalia cu familia mea şi probabil mă voi opri un an. Este decizia luată alături de familie şi nimic nu se va schimba. Îmi voi lua vacanţă. A fost fantastic să antrenez aici, la Zenit”, a declarat Villas-Boas, al cărui contract cu formația rusă expiră în vară.

Zenit ocupă locul 4 în prima ligă din Rusia, la 4 puncte de liderul FK Rostov, care a acumulat 44 de puncte. În acest sezon, tehnicianul portughez a calificat echipa rusă în primăvara UEFA Champions League, dintr-o grupă cu Gent, Valencia și Lyon, dar Zenit a fost eliminată de Benfica Lisabona, în optimile de finală.

Conform presei italiene, unul dintre candidații la postul care va fi lăsat liber de Villas-Boas la Zenit este compatriotul său Paulo Sousa. În iarnă, presa din Portugalia anunța că Andre Villas-Boas are șanse să devină antrenorul lui FC Porto, club care tocmai îl dăduse afară pe Julen Lopetegui și unde a mai antrenat în sezonul 2010-2011, câștigând campionatul, Cupa și Supercupa în Portugalia, dar și UEFA Europa League. În cele din urmă, „Dragonii” au ales varianta José Peseiro. În cariera sa, Villas-Boas a mai antrenat echipele Academica Coimbra, Chelsea Londra și Tottenham Hotspur. Cu Zenit, Villas-Boas a reușit eventul campionat-cupă, în sezonul trecut.