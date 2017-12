Andreea Bălan preferă... talpa ortopedică

Andreea Bălan, ex-componenta trupei “Andre“, este foarte încîntată de faptul că talpa ortopedică este din nou la modă. Pe vremea cînd “Andre“ era în vogă, moda lansată de cele două “puştoaice“ a fost cea a încălţămintei cu talpă ortopedică foarte înaltă. Însă vremea celor două fete “libere la mare“ a trecut, iar tălpile ortopedice s-au demodat. Dar sezonul modei de primăvară-vară ne-a oferit o surpriză, aceste modele revenind în forţă. Andreea Bălan este, însă, tristă dintr-un motiv. “În perioada în care am activat în am reuşit să îmi fac o colecţie impresionantă de pantofi cu talpă ortopedică. Dar, dacă aceştia nu au mai fost la modă, i-am aruncat, iar acum, cînd au revenit în mare vogă, trebuie s-o iau de la capăt, să îmi cumpăr iar multe perechi de pantofi cu talpă ortopedică. Dar sînt fericită că a revenit moda, îmi place foarte mult acest gen de încălţăminte“, a mărturisit Andreea.