Andrei Codrescu lansează un roman la Festivalul “Zile şi Nopţi de Literatură”

Andrei Codrescu va lansa romanul “Wakefield”, publicat de editura Polirom, la Festivalul “Zile şi Nopţi de Literatură”, care va avea loc între 15 şi 19 septembrie pe litoral şi la Bucureşti. Wakefield, eroul romanului, duce o viaţă tihnită la New Orleans, printre cărţi şi mobile de bun-gust, cînd Diavolul – pradă depresiei din pricina birocraţiei şi a concurenţei dure de pe lumea cealaltă – îi face o vizită. Îi acordă răgaz de un an pentru a găsi un mod de viaţă autentic, altminteri urmînd să-i ia sufletul. Astfel începe odiseea protagonistului prin America zilelor noastre, o lume a conflictelor interculturale şi interetnice, a globalizării şi tehnologizării, populată de iniţiaţi New Age, miliardari corporatişti, colecţionari de artă şi ecologişti militanţi. Publicat în SUA în 2004, “Wakefield” a apărut în colecţia “Biblioteca Polirom” în traducerea Ioanei Avădani. În “Wakefield”, Codrescu a reuşit “să surprindă valenţele culturii americane într-o manieră splendidă”, potrivit publicaţiei New York Times Book Review.

Poet, romancier şi eseist, Andrei Codrescu s-a născut în 1946, la Sibiu. În 1966, emigrează în Statele Unite. Revine în ţară în 1989, după 23 de ani de absenţă, pentru a face reportaje în timpul Revoluţiei, pentru canalul de televiziune american ABC. În prezent, Andrei Codrescu trăieşte în New Orleans, împreună cu soţia şi cei doi copii. Este Distinguished Professor of English la Louisiana State University din Baton Rouge. Comentariile sale, difuzate periodic de National Public Radio, l-au transformat într-una dintre cele mai apreciate “voci” ale radioului american. Scriitorul american de origine română este unul dintre invitaţii Festivalului “Zile şi Nopţi de Literatură”, organizat pentru al cincilea an consecutiv de Uniunea Scriitorilor din România.