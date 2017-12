Andy Murray a fost eliminat în turul 3 al turneului de la Miami

Scoțianul Andy Murray, numărul 2 ATP, a fost eliminat în turul 3 al turneului Premier Mandatory de la Miami, după înfrângere în trei seturi, 6-7, 6-4, 6-3 cu bulgarul Grigor Dimitrov, locul 26 în clasamentul mondial.

Arena centrală Cradon Park de la Miami nu a fost prielnică, luni, favoriților. Pe tabloul feminin, liderul mondial Serena William și poloneza Agnieska Radwanska, numărul 2 WTA, au părăsit competiția de la Miami în faza optimilor de finală.

Nici scoțianul Andy Murray nu a avut mai mult noroc pe central. A fost eliminat de bulgarul Grigor Dimitrov, după ce a câștigat primul set în tiebreak. Jocul numărului doi mondial nu a mai funcționat apoi și Murray a cedat celelalte două manșe cu 6-4, 6-3.

"Ca să fiu sincer, am jucat bine în momentele importante ale meciului. Am avut câteva oportunități și am profitat de ele. Chiar dacă am pierdut primul set, am rămas la un nivel înalt al jocului meu. Am continuat să fiu foarte concentrat și în cele din urmă, m-am impus." a declarat Grigor Dimitrov, conform Reuters.

Murray, câștigător de două ori la Miami, nu traversează o formă foarte bună. În urmă cu două săptămâni, scoțianul a fost eliminat tot în turul 3 și la turneul de la Indian Wells, de argentianul Federico Delbonis.

"Am făcut multe greșeli neforțate în setul al treilea. După ce am câștigat un prim set foarte echilibrat, am încercat să pun o presiune mai mare pe adversar pentru a încheiat repede meciul. Nu am reușit acest lucru și a întors jocul în favoarea sa. Îl felicit pentru victorie." a spus Andy Murray.

Pentru bulgarul Grigor Dimitrov urmează întâlnirea din optimile de finală, contra francezului Gael Monfils, al 13-lea favorit pe lista capilor de serie și învingător cu 6-3, 6-4 în turul al treilea împotriva lui Pablo Cuevas