Andy Murray nu va participa la turneul de la Toronto

Tenismenul britanic Andy Murray (locul 2 în clasamentul mondial) a anunţat, luni, că nu va participa la turneul de Masters Series de la Toronto, care va avea loc în perioada 25-31 iulie, notează Reuters. Murray a decis să se concentreze pe Jocurile Olimpice de vară de la Rio de Janeiro, Brazilia.

Andy Murray, campion la Wimbledon, a precizat că are nevoie de odihnă înainte de a începe cursa de apărare a titlului olimpic la Rio. "Corpul meu are nevoie de un timp de recuperare, după ce am atins fazele finale ale turneelor jucate în ultimele luni. Îmi cer scuze faţă de fanii mei din Toronto, dar le promit că voi reveni în Canada la anul", a spus Murray.

Murray (29 de ani) va rata pentru prima dată evenimentul din Canada, de la prima sa apariţie în 2006. Britanicul a câştigat în 2015 cel de-al treilea trofeu Rogers Cup din carieră, la Montreal. Acest turneu din categoria Masters 1000 se desfăşoară alternativ la Montreal şi Toronto, din doi în doi ani.

Turneul de Masters Series de la Toronto (Rogers Cup) va avea loc în perioada 25-31 iulie, pe suprafaţă hardcourt, şi este dotat cu premii totale de peste 4 milioane de dolari. 14 dintre cei mai bine clasaţi 15 tenismeni ai momentului vor participa. Competiţia de tenis din cadrul Jocurilor Olimpice de la Rio se desfăşoară între 6 şi 14 august.