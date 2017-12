Angajați neplătiți din august. Au depus peste 30 de reclamații la ITM

Angajații unei firme de pază se află într-o situație disperată. Constănțenii, care lucrează pentru societatea FGM Security, se plâng că nu și-au mai primit salariile de mai bine de 3 luni. Oamenii spun că firma cu sediul social în Iași, care are în grijă trenuri încărcate cu produse petroliere sau cereale în Constanța, nu numai că nu i-a plătit, dar nu le-a oferit nici condiții decente de muncă. ”Nu am mai primit salariile din august. Ni se dau câte 150 - 200 de lei. Sunt alți angajați care nu și-au mai luat banii din iulie sau iunie. Trebuie să apărăm trenuri, însă nu avem nici echipament de protecție. Iarna trebuie să stai afară la minus 20 de grade C afară...”, se plânge un angajat, Cătălin Micu. Oamenii reclamă că sunt obligați să lucreze chiar și 14 ore pe zi, fără a le fi plătite orele suplimentare. ”Suntem plecați cu trenul chiar și 7 zile. Nu ni se plătesc orele suplimentare, bani de concediu, cu toate că aceste lucruri sunt stipulate în contract”, reclamă Micu. Din păcate, angajații firmei de pază se află în această situație de mai bine de un an. Anul trecut, așa cum a fost prezentat în cotidianul ”Telegraf”, aceiași oameni au ieșit în stradă, pentru că nu erau plătiți la timp. ”Am lucrat pentru o altă firmă care a intrat în insolvență și ne-au preluat ei (FGM Security - n.r.). Am văzut că nu mai merge treaba, dar nu putem pleca, pentru că avem bani de luat, avem familie. Dacă vrem să ne dăm demisia, ni se spune că nu mai primim restul de bani pe care îi avem de luat”, spun angajații. Angajații firmei de pază au depus un număr-record de reclamații la Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanța, însă de problema lor trebuie să se ocupe Inspectoratul din Iași. ”De la începutul anului până în prezent avem înregistrate peste 30 de reclamații în legătură cu această societate”, a precizat purtătorul de cuvânt al ITM Constanța, Florina Vișan.

”De la începutul anului până în prezent avem înregistrate peste 30 de reclamații în legătură cu această societate. Pentru că firma are sediul în Iași, toate reclamațiile care au fost înregistrate la noi au fost redirecționate spre ITM Iași, urmând să se facă controlul acolo. E o problemă care nu e pe raza județului Constanța și nu e de competența ITM Constanța”, a precizat purtătorul de cuvânt al ITM Constanța, Florina Vișan. FGM Security are puncte de lucru în mai multe orașe din țară. La fel ca și angajații din Constanța, și în județul Prahova sau Iași, cei care lucrează la această firmă au ieșit de nenumărate ori în stradă, pentru că nu și-au primit banii. Înainte de a se angaja la o firmă, autorităţile îi sfătuiesc pe cei intresaţi să verifice datele despre acea societate la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia funcţionează, dar și pe internet.

