Angajaţii Şantierului Daewoo Mangalia se pregătesc de grevă generală

În urma eşecului negocierilor purtate săptămîna trecută între administraţia şi sindicaliştii din cadrul Şantierului Daewoo Mangalia Heavy Industries (DMHI), a devenit tot mai clar că problema salariilor va genera conflicte majore. După ce magistraţii Tribunalului Constanţa au declarat legală intenţia reprezentanţilor Sindicatului „Navalistul” de a declanşa greva de avertisment, ieri, muncitorii au ieşit în curtea unităţii cerînd majorările salariale cuvenite. Decizia de întrerupere a lucrului a fost luată prin respectarea procedurilor legale necesare, pentru intervalul 8.00 - 10.00, cei aprox. 2.000 de salariaţi arătîndu-şi astfel nemulţumirile în faţa conducerii unităţii. Salariaţii au huiduit şi au ameninţat cu declanşarea grevei generale pentru începutul lunii mai. Liderul de sindicat, Marin Florian susţine că acesta este doar preambulul acţinilor de protest de pe platforma portuară. El susţine că în pofida faptului că bugetul societăţii este asigurat prin contracte de peste 1,2 miliarde de euro pînă în 2012, conducerea refuză de fiecare dată creşterea salariilor. "Am adus jumătate dintre salariaţi la greva de avertisment, însă deşi la începutul săptămînii viitoare ne vom întîlni încă o dată pentru discutarea problemelor sindicale, este aproape sigur că vom declanţa greva generală pe 3 mai. Sîntem decişi să mergem pînă la capăt chiar dacă asta înseamnă să transferăm cele opt miliarde de lei din conturile sindicatului pentru asigurarea salariilor", a declarat Florian.

Revendicările sindicaliştilor, "prea mari" pentru conducerea DMHI

Sindicaliştii vor creşteri salariale de 60% pe parcursul întregului an, în vreme ce administraţia DMHI le-a oferit mult mai puţin şi numai în două etape: 80 de lei de la 1 aprilie, plus alţi 60 de lei de la 1 iulie. Potrivit sindicaliştilor, revendicările salariale sînt justificate avînd în vedere că societatea a încheiat anul 2006 cu profit şi are comenzi ferme pentru piaţa externă. "Cerem în continuare o creştere colectivă de salarii de 60%, mai ales că remuneraţia minimă lunară ajunge la doar 800 de lei. Dacă salariul mediu brut este de 1.815 lei, cîştigul mediu negociat nu depăşeşte 986 de lei. Din cauza politicii păguboase a societăţii, peste 600 de specialişti au plecat să lucreze pe şantierele din SUA, Norvegia şi Germania", a completat Florian. În replică la starea conflictuală din cadrul societăţii, vicepreşedintele Şantierului DMHI, Eugen Pricopie, susţine că deşi activitatea unităţii este afectată de întreruperea frecventă a activităţii, creşterile salariale nu sînt justificate. "Am cerut înţelegere faţă de această problemă, însă deşi instanţa a considerat legal demersul salariaţilor, considerăm că nu au fost respectate mai multe etape. O majorare la nivelul solicitat de sindicalişti înseamnă cheltuieli lunare de aproape un milion de dolari. Sperăm ca negocierile să aibă rezultatul scontat şi să nu ajungem la greva generală", a declarat Pricopie.