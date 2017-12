Angelina Jolie își vinde casa din New Orleans

Angelina Jolie şi Brad Pitt vor să își vândă reședința din New Orleans cu 6,5 milioane de dolari, sperând la un profit de trei milioane. Cei doi actori americani şi cei şase copii ai lor s-au mutat în New Orleans după uraganul Katrina, care a devastat acest oraş american în anul 2005. Brad Pitt a înfiinţat fundaţia Make It Right, pentru a ajuta familiile rămase fără locuinţe după inundaţiile catastrofale care au afectat acest oraş din statul Louisiana. Fundaţia sa a contribuit la construirea a 150 de case, cu tehnici ecologice şi izolate termic, această caracteristică reducând drastic costurile pentru energie. Angelina Jolie şi Brad Pitt au achiziţionat cu 3,5 milioane de dolari o vilă din Cartierul Francez, centrul istoric din New Orleans, în perioada în care au locuit în oraş. Acea reşedinţă, care are cinci dormitoare şi trei săli de baie, a fost pusă acum în vânzare cu 6,5 milioane de dolari.

Familia Jolie-Pitt are proprietăţi în mai multe ţări, însă reşedinţa principală a cuplului a devenit de câţiva ani castelul Miraval din sudul Franţei. Angelina Jolie are o relaţie de aproape zece ani cu Brad Pitt. Cei doi actori, botezaţi de presa de la Hollywood... Brangelina, s-au căsătorit în vara anului 2014 şi au şase copii, trei adoptați și trei biologici.