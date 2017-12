Angiograf în cel mai mare spital constănțean, exclusiv pentru cercetare

Nu demult anunțam că la nivel național se derulează proiecte cu impact major asupra sănătății populației, printre județele vizate fiind și Constanța. Unul dintre proiecte, coordonate de către Academia de Științe Medicale (ASM), face referire la montarea unor angiografe în marile spitale, aparate cu care se va face, cel puțin 5 ani de aici înainte, doar cercertare. Vicepreședintele ASM, prof. univ. dr. Radu Deac, preciza că acestea implică multe fonduri europene. ”E un proiect de angiografie, de exemplu, cu 25 de milioane de euro, în care vor fi implicate 17 centre, care vor fi dotate cu aparate, pentru a ridica nivelul de performanță și a crește acuratețea în diagnosticul și tratamentul bolilor cardiovasculare către populație. Este, de fapt, o salbă de centre, începând cu Constanța”, declara prof. dr. Radu Deac, în octombrie. Problema este că aparatul nu poate fi montat pur și simplu. Este nevoie, potrivit legilor din România, de o serie de acte și autorizații. ”Angiograful a rămas în stadiul de avize. Am depus astăzi (pe 21 decembrie - n.r.) documentele pentru Inspectoratul de Stat în Construcții. O precizare vreau să fac: acest angiograf este exclusiv pentru cercetare. Dacă își imaginează cineva că un infarct de miocard care ajunge în Spitalul Județean Constanța va fi rezolvat cu ajutorul angiografului, dacă pacientul respectiv nu este înrolat în programul de cercetare, se înșală”, a declarat managerul Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, dr. Dănuț Căpățînă. El a subliniat că sunt 100 de pacienți alocați pe an, care vor fi recrutați în cadrul unor programe de cercetare. ”Angiograful este exclusiv, 5 ani, pentru programe de cercetare, după care el va putea să fie folosit și pentru altceva. Primul an este 2016”, a adăugat managerul. Dr. Căpățînă a dat asigurări că SCJU a făcut tot ceea ce este legal, iar în termenii legali au răspuns și instituțiile statului.