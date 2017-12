Anglia ne pregăteşte „permise de rezidenţă biometrice“

Guvernul de la Londra studiază introducerea de „permise de rezidenţă biometrice“ pentru imigranţii români şi bulgari care vor veni în Marea Britanie din 2014, potrivit ediţiei online de duminică a cotidianului The Telegraph. Românii şi bulgarii ar putea fi obligaţi să deţină astfel de permise, care le vor permite accesul la servicii publice. Acestea ar fi eliberate sub forma unor carduri - cu o fotografie şi o semnătură electronică - pe care vor fi stocate date biometrice. Potrivit The Telegraph, premierul britanic David Cameron va susţine astăzi un discurs în care va anunţa înăsprirea condiţiilor de acces la serviciile sociale pentru imigranţi. Consiliile locale vor fi obligate să introducă un aşa-zis „test de rezidenţă“ pentru a stopa accesul imediat al imigranţilor la locuinţe sociale. Potrivit Guvernului londonez, aprox. 9% dintre locuinţele sociale sunt acordate acum imigranţilor, o creştere faţă de 6,5% în 2007/2008. O persoană va putea intra pe lista de aşteptare pentru o locuinţă socială doar după ce a locuit între două şi cinci ani în zona respectivă. „Vrem să ne asigurăm că eliminăm orice speranţă a noilor imigranţi că vor primi o casă de la contribuabilul britanic la sosire“, a declarat o sursă apropiată lui Cameron. Premierul va cere să se pună capăt situaţiei în care unii imigranţi vin în Marea Britanie pentru a primi beneficii sociale şi servicii publice fără a oferi nimic în schimb. Nu poate exista „o cultură (de a primi) ceva pentru nimic“, va spune Cameron, potrivit unor surse. Se aşteaptă ca premierul britanic să folosească discursul de luni pentru a-şi reafirma angajamentul de a reduce migraţia netă sub 100.000 de persoane.