Lungmetrajul de animaţie "Regatul de gheaţă/ Frozen", produs de studiourile Disney, ocupă poziţia a cincea în topul filmelor cu cele mai mari încasări din toate timpurile, la nivel mondial. După ce a obţinut încasări de 6,7 milioane de dolari în Japonia, la sfârşitul săptămânii trecute, "Regatul de gheaţă" a urcat pe poziţia a cincea în topul filmelor cu cele mai mari vânzări de bilete din toate timpurile. Pe primul şi al doilea loc în box office-ul mondial se situează filmele regizate de James Cameron "Avatar" (2,78 miliarde de dolari), "Titanic" (2,18 miliarde de dolari), urmate de "Răzbunătorii/ The Avengers" (1,51 miliarde de dolari), pe locul al treilea, şi "Harry Potter şi Talismanele Morţii: Partea 2/ Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2" (1,34 de miliarde de dolari), pe locul al patrulea. Lungmetrajul "Regatul de gheaţă/ Frozen" este, totodată, filmul de animaţie cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei - 1,21 de miliarde de dolari. Pelicula animată "Frozen", inspirată de basmul "Crăiasa Zăpezilor", spune povestea unei prinţese scandinave care trebuie să se împace cu sora ei cea mare. Aceasta din urmă, devenită regină, are puterea de a transforma în gheaţă tot ce atinge cu mâinile şi declanşează din greşeală o iarnă aspră care ameninţă să distrugă întregul regat. Vocile personajelor principale din filmul "Regatul de gheaţă" sunt asigurate de Kristen Bell, Idina Menzel şi Josh Gad. Pe 1 februarie, acest lungmetraj a fost desemnat cel mai bun film de animaţie la cea de-a 41-a gală Annie Awards, din Los Angeles, distincţii ce recompensează cele mai bune producţii animate de cinema şi televiziune. De asemenea, "Regatul de gheaţă/ Frozen" a primit premiul Oscar 2014 pentru cel mai bun cântec (Kristen Anderson-Lopez şi Robert Lopez).