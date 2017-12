Anisia Gafton, la un pas să fie luată la bătaie: „Se pregătea să-mi dea un pumn şi am ţipat cât am putut!“

Renumită pentru lejeritatea cu care face glume pe seama bărbaţilor, colega lui Dan Capatos de la emisiunea “Xtra Night Show”, de la Antena 1, Anisia Gafton, povesteşte cum, de la o simplă glumă, era să devină victimă. Totul s-a întâmplat când aceasta era încă la Iaşi şi realiza nişte glume de tip camera ascunsă. Anisia aştepta ca un trecător să o surprindă “furând” un portofel, iar când acesta se sesiza, îi arunca prada în braţe şi încerca să îl acuze chiar pe el de furt. “Am avut şi oameni care reacţionau liniştit, „ei, asta e…”, dar a fost şi un domn care voia efectiv să mă bată. M-a prins şi l-am văzut cum se pregătea să-mi dea un pumn, aşa că am ţipat cât am putut „camera ascunsă”. Am avut noroc, că mă bătea, cu adevărat!”, îşi aminteşte amuzată Anisia. Despre cum şi-a descoperit talentul pentru stand-up, ce părere au avut părinţii ei despre meseria ei, despre cum este abordată pe reţelele de socializare şi cum s-a acomodat cu traiul în Capitală, Anisia vorbeşte sâmbăta aceasta, de la 13.00, în cea mai nouă ediţie a emisiunii “Dincolo de aparenţe”, de la Antena Stars.