Antonescu: “Băsescu vrea să fie Ceauşescu”

Preşedintele PNL, Crin Antonescu, l-a criticat, ieri, pe şeful statului, pentru discursul susţinut, marţi, la Parlament, afirmînd că Traian Băsescu nu are curaj să vorbească decît singur. El l-a invitat pe preşedinte la o dezbatere faţă în faţă, însă s-a arătat convins că “nu o să aibă curaj”. Antonescu a apreciat că, dacă Băsescu va mai cîştiga un mandat, România nu va mai avea Parlament, iar dialogul va fi înlocuit de monolog. El a mai spus că nu doreşte să trăiască într-o astfel de ţară, menţionînd că cei care vor o schimbare trebuie să nu îl voteze pe Băsescu. Antonescu a reluat afirmaţia făcută marţi, potrivit căreia a plecat “liniştit, fără scandal” după primele 50 de minute din discursul şefului statului, pentru că “aşa ceva nu s-a mai văzut de la Nicolae Ceauşescu”. Liberalul a mai spus că este trist cînd un preşedinte, la bilanţ, se laudă cu ce au făcut alţii sau spune neadevăruri şi jumătăţi de adevăr. De asemenea, liderul PNL a făcut un apel către formatorii de opinie: “Nu, românii pe care îi cunosc, şi nu trăiesc în altă ţară, nu vor să trăiască din nou cea ce noi toţi care avem o anumită vîrstă, am trăit. Încetaţi cultul şmecheriei la Traian Băsescu şi încercaţi cu puterea pe care o aveţi, dvs, formatorii de opinie, să impuneţi un comportament şi o conduită aşa cum spuneţi că vă doriţi politicienilor români în frunte cu preşedintele”. În opinia sa, “Băsescu vrea să fie Nicolae Ceauşescu, dar nu are curajul să recunoască acest lucru”. El a încheiat, “spunîndu-le încă odată tuturor celor care vor să trăiască într-o ţară liberă, care vor să fie trataţi cu demnitate de către cei care îi conduc: “Nu uitaţi ziua de ieri!”, iar celor care comentează realitatea politică şi evaluează mişcările pe scena politică, comportamentele şi mesajele din scena politică, le solicit, ca unul care îi citesc, îi ascult şi îi respect: “Încetaţi cultul şmecheriei!”“.