„Antrenament foarte bun și luptă pentru fiecare minge - aceasta e rețeta succesului!”

Club Volei Municipal Tomis Constanța se bazează în sezonul 2014-2015 pe unul dintre cei mai experimentați și mai valoroși libero din voleiul mondial. Sârbul Nikola Rosic (30 de ani) joacă de zece ani pentru echipa națională, cu care a cucerit titlul european în 2011 și două medalii de bronz, la Campionatele Europene din 2013 și la Campionatele Mondiale din 2010. Rosic a jucat cu Serbia și la Jocurile Olimpice din 2012, de la Londra. De-a lungul carierei sale, Rosic a evoluat pentru formațiile Partizan Belgrad (1999-2004), Budvanska Rivijera Budva (Muntenegru, 2004-2006), Moerser Sport Club (Germania, 2006-2009), VfB Friedrichshafen (Germania, 2009-2013) și Energy Investments Lugano (Elveția, 2013-2014). În continuare vă prezentăm un interviu realizat cu Rosic după ultimul meci oficial din 2014, cel cu Dinamo București, câștigat fără probleme de CVM Tomis, scor 3:0.

Reporter: Te așteptai la un sezon atât de performant al echipei din Constanța, atunci când ai semnat cu Tomis?

Nikola Rosic: Chiar nu mă așteptam! Știam că echipa este valoroasă, dar am lucrat din greu la antrenamente, iar rezultatele ne-au făcut pe toți fericiți. Este pentru prima oară în cariera mea când câștig toate meciurile de la începutul sezonului până acum. Sunt foarte fericit și sunt mândru de echipa noastră! Toți jucătorii au fost minunați până acum.

Rep.: Ai avut o intervenție senzațională în meciul de la Roeselare, când ai zburat pur și simplu după o minge la 25:24 în setul al patrulea!

N.R.: Da, îmi amintesc acea fază, iar astfel de reacții apar datorită dorinței mari de victorie. Știam că un succes în acest meci extraordinar de greu ne oferă o mare șansă la ocuparea primului loc în grupă. Este o mare oportunitate pentru echipă și pentru noi, jucătorii, de aceea evoluăm cu atâta ardoare în partidele cu mare miză. Este o bucurie uriașă când contribui și eu la fază, mai ales că am reușit să punctăm atunci, într-un moment foarte important al setului și al meciului.

Rep.: Sunteți aproape calificați în play-off-ul Ligii Campionilor. Cum te simți?

N.R.: Este bine că avem aproape două săptămâni ca să ne recuperăm puțin, este foarte important pentru toată echipa. Apoi trebuie să rămânem cu picioarele pe pământ, să fim modești, să nu ne luăm „zborul” după această serie de victorii. Suntem însă destui jucători cu experiență în lot și sunt sigur că vom munci la antrenamente la fel de bine ca și până acum, că vom lupta pentru victorie tot la fel ca până acum, că ne vom păstra spiritul de echipă și dorința de victorie pe care le avem acum. Asta e foarte important, în opinia mea, iar rezultatele vor veni cu siguranță.

Rep.: Ai mai jucat cu alte echipe de club în play-off-ul Ligii Campionilor?

N.R.: Sunt la al șaselea sezon consecutiv în Liga Campionilor (n.r. - patru cu VfB Friedrichshafen și unul cu Energy Investments Lugano), iar în play-off am mai jucat cu Friedrichshafen. Personal, nu vreau să mă gândesc la adversarii din tururile următoare. Îmi place să pregătesc fiecare meci care urmează, unul câte unul. Am făcut o treabă foarte bună până acum, dar trebuie să rămânem la acest înalt nivel și în continuare. Mai avem de jucat returul din campionatul României plus play-off-ul, mai avem Cupa României, mai avem și meciul de la Lugano, pe care, dacă îl vom câștiga, putem scăpa de câțiva adversari puternici în primul tur din play-off. Antrenament foarte bun și luptă pentru fiecare minge - aceasta este rețeta succesului, în opinia mea.

Rep.: Ce mesaj ai pentru fanii Tomisului?

N.R.: Aș vrea să le mulțumesc tuturor fanilor care au venit la meciurile noastre. Suportul lor înseamnă foarte mult pentru mine și pentru coechipieri, știu să ne încurajeze și să fie lângă noi în momentele dificile. Le urez tuturor constănțenilor, tuturor românilor să fie sănătoși, să aibă un An Nou mai fericit, ei și familiile lor! Am vrea ca la meciurile viitoare din Liga Campionilor să avem și mai mulți spectatori, ca să fie lângă noi, să facă zgomot așa cum știu ei foarte bine s-o facă și să ne ajute să ne continuăm seria de victorii.