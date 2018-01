Antrenamente pe muzică la HCM

Duminică dimineaţă, de la ora 11.00, Handbal Club Municipal Constanţa va întîlni, în deplasare, pe Ştiinţa Municipal Dedeman Bacău în etapa a 7-a a Ligii Naţionale de handbal masculin. Pentru a-şi scoate elevii din monotonia antrenamentelor zilnice, antrenorul Eden Hairi a comandat şedinţe de pregătire cu muzica răsunînd foarte tare la staţia de amplificare a Sălii Sporturilor. “Am vrut să ne pregătim în gălăgie pentru a intra cît mai bine în atmosfera care ne aşteaptă la Bacău. Am încercat, astfel, să ne facem înţeleşi şi prin semne, pentru că duminică va fi greu să putem comunica verbal în vacarmul care ne aşteaptă la Bacău”, a declarat Hairi. Nu va juca la Bacău extrema Laurenţiu Toma, care a suferit o fractură de metatarsian la piciorul stîng şi va lipsi cel puţin trei meciuri. Astfel, singura soluţie pe extrema dreaptă rămîne sîrbul Uroş Vukovic, însă Consiliul Director al formaţiei constănţene urma să decidă aseară dacă va ridica suspendarea lui Miodrag Kazic, cel care fusese suspendat de club pînă pe 20 noiembrie. În schimb va reveni sigur în formaţia constănţeană muntenegreanul Aleksandar Adzic, care este refăcut complet după o ruptură musculară ce l-a făcut să rateze ultimele trei meciuri din întrecerea internă, plus toate cele trei confruntări disputate de constănţeni în Liga Campionilor. “Pentru HCM, orice partidă de acum înainte este foarte importantă. Trebuie să ne regăsim atît formula de joc, cît şi forma sportivă pe care, din păcate, am pierdut-o sau a fost foarte puţin prezentă în primele etape ale sezonului în curs”, a completat antrenorul Hairi. Astăzi, HCM va susţine două şedinţe de pregătire, iar sîmbătă, în ziua plecării la Bacău, este programat un antrenament în cursul dimineţii.