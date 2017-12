Antrenorul emerit Mihail Făgărăşan a fost condus pe ultimul drum

06:09:32 / 18 Iulie 2014

Adio Misule!!

Sunt mandru ca ti-am fost coleg si prieten din 71 pana ..ieri cand totul s-a sfarsit !Toti care te-am condus la locul celor vesnice ,te vom regreta mult ,pentru ca ai fost un bun si-un drept de la care toti am invatat ceva in viata!Ma doare adic plecarea ta !Odihnestete in pace !