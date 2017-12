Antrenorul Lucian Râşniţă a demisionat

În plin proces de pregătire a primului meci oficial din Liga Campionilor de pe teren propriu (duminică, ora 11.00, Sala Sporturilor), cu Montpellier, Lucian Râşniţă şi-a prezentat demisia din funcţia de antrenor principal al formaţiei HCM. Tehnicianul constănţean a considerat că este momentul să-şi prezinte demisia de onoare în urma evoluţiilor slabe de la Ploieşti, Oradea şi Stockholm. “A fost decizia lui Lucian Râşniţă, iar noi am acceptat-o. El mi-a spus încă de la Stockholm că răspunde pentru rezultate. De astăzi (n. r. - vineri), Eden Hairi va prelua funcţia de antrenor principal, iar antrenor secund va fi Aleksandar Adzic. Veţi vedea o altă faţă a echipei cu Montpellier şi fac apel către suporteri să vină la sală, pentru că va fi un spectacol extraordinar”, a declarat Nicuşor Constantinescu, preşedintele Consiliului Director, în cadrul unei conferinţe de presă. Directorul executiv Nurhan Ali a explicat că pot fi luate măsuri radicale şi împotriva jucătorilor: “Personal, am simţit un anumit blocaj la mulţi jucători. Nu mai aveau aceeaşi plăcere de a juca şi de a se antrena. Acum a fost sacrificat antrenorul, însă data viitoare vor fi sacrificaţi jucătorii. Cine nu-şi dă sufletul pe teren va fi sacrificat, indiferent de nume”. Înaintea antrenamentului de vineri dimineaţă, Râşniţă şi-a anunţat jucătorii despre decizia luată, luîndu-şi “rămas bun” de la sportivi. “Rezultatele din ultima perioadă n-au fost cele pe care le-am gîndit eu. Am ajuns la concluzia că trebuie să se întîmple ceva, pentru că echipa nu reuşea să se deblocheze psihic”, a declarat Râşniţă.

Debut infernal pentru Eden Hairi

Meciul de debut al lui Eden Hairi pe banca tehnică a HCM-ului în postura de antrenor principal se va produce într-un moment deloc fast al echipei şi contra unei formaţii extrem de puternice. De nouă ori campioană a Franţei (de opt ori în ultimele zece sezoane!!!) şi cîştigătoare a Ligii Campionilor în 2003, Montpellier este, alături de THW Kiel, favorită la calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor. “Mi-aş fi dorit un meci mai uşor la debut. Îmi doresc enorm o victorie cu Montpellier. Îmi cunosc jucătorii şi ştiu că pot învinge. Trebuie să muncim să putem schimba şi altceva în afară de mentalitate şi pregătire. Pentru duminică, îmi propun să schimbăm radical evoluţia din faza defensivă. Apărarea avansată şi agresivă şi contraatacul sînt armele victoriei şi sper ca duminică să ne raliem la aceste cerinţe ale handbalului modern”, a declarat Hairi. Fost secund al lui Ion Crăciun, Aihan Omer, Lucian Râşniţă şi, pentru două luni, al lui Ljubomir Obradovic, Eden Hairi s-a declarat onorat de decizia conducerii executive de a i se încredinţa banca tehnică: “Mă simt onorat că nu s-au gîndit la mine doar ca la un interimat. E visul oricărui antrenor să-şi poată exprima punctul de vedere în Liga Campionilor, acolo unde este crema handbalului european”. În ciuda startului nefast din campionat şi Liga Campionilor, Nicuşor Constantinescu a anunţat că obiectivele rămîn neschimbate: cîştigarea campionatului, a Cupei României şi depăşirea fazei grupelor Ligii Campionilor. Montpellier a sosit vineri seară la Constanţa, iar sîmbătă dimineaţă va susţine antrenamentul oficial la Sala Sporturilor. “Timpul este foarte scurt, iar în aceste două zile, trebuie să găsim formula cîştigătoare pentru a contracara linia de 9 metri a francezilor”, a adăugat Hairi. Întrebat pe aeroport ce părere are despre demisia lui Râşniţă, antrenorul Patrice Canayer a declarat: “Nu este o veste bună pentru mine. Regret întotdeauna cînd un coleg de-al meu, antrenor, demisionează. Este genul de decizie care creează un şoc la echipă, dar problema noastră este să ne recuperăm după meciul de miercuri seară, din campionat. Sper să facem un joc bun la Constanţa”.

HCM atacă FRH că face jocurile Stelei

Conferinţa de presă de vineri a generat şi un atac virulent al preşedintelui Consiliului Director, Nicuşor Constantinescu, la adresa Federaţiei Române de Handbal (FRH). “Solicit FRH să recunoască meritele noastre, ale autorităţilor locale, care au investit în handbal. Modelul nostru a fost preluat apoi de alte 10 oraşe importante ale ţării. Astfel, nivelul Ligii Naţionale a crescut, iar fiecare meci este foarte disputat. Aceste lucruri sînt benefice, în primul rînd, pentru echipa naţională. Rog FRH să lase HCM-ul să joace şi să-şi cîştige meciurile pe teren. Am avut parte de arbitraje potrivnice în acest debut de sezon. Dacă arbitrii greşesc de capul lor, atunci să fie excluşi din arbitraj. Am avut parte de un arbitraj catastrofal în meciul cu Dinamo, iar în etapa imediat următoare acei arbitri au fost în continuare delegaţi. Nu vedeţi că Steaua este mereu favorizată? În plus, nu se convoacă jucători din Liga Campionilor la echipa naţională pentru meciuri amicale. Aceasta este o convenţie a Federaţiei Europene de Handbal pentru a da şanse fiecărei echipe să lupte cu şanse maxime în Liga Campionilor, or la noi este altfel”, a declarat Nicuşor Constantinescu. Totodată, oficialul constănţean a solicitat forului de la Bucureşti să crească numărul jucătorilor extracomunitari cu drept de joc în competiţia internă. În momentul de faţă fiecare echipă are drept să folosească într-un meci trei jucători extracomunitari, iar HCM are în lot patru astfel de sportivi (Adzic, Kazic, Broz şi Vukovic). Contactat telefonic, preşedintele FRH, Cristian Gaţu, a răspuns doleanţelor constănţenilor: “Dacă are ceva de obiectat, HCM să trimită ceva oficial pe adresa Federaţiei, pentru că eu nu mă mai iau după cele apărute în presă. Dacă vom primi ceva oficial, vom analiza şi vom lua măsuri împotriva celor vinovaţi”. Totodată, Gaţu a anunţat că, de vineri, nu se va mai ocupa de delegările arbitrilor, iar această sarcină va trece în răspunderea lui Valter Dăncescu, preşedintele Comisiei de Arbitri.

Biletele la meciul de handbal masculin dintre HCM Constanţa şi Montpellier, din Grupa B a Ligii Campionilor, programat duminică, 7 octombrie, de la ora 11.00, la Sala Sporturilor din Constanţa, se pot procura de la chioşcurile “Telegraf” din următoarele zone: Delfinariu, Balada, Gară Staţie 40, 43, Poşta Centru şi Sala Sporturilor. Preţul unui bilet este de 20 RON. Aflată înaintea meciului cu numărul 50 din istoria participărilor în cupele europene, conducerea formaţiei constănţene pregăteşte surprize publicului la meciul jubiliar. Cumpărătorul fiecărui al 50-lea bilet vîndut de la fiecare punct de vînzare va primi un ceas de perete cu însemnele HCM-ului.