Anul PDL se termină la 1 noiembrie

BUGET NEREALIST SAU FALS? După ce ani la rând au nenorocit şi îngropat de vie populaţia României pentru a „da bine“ în faţa oficialilor europeni şi pentru a-şi umfla buzunarele fără fund, acum, când Guvernul care le-a luat locul depune toate eforturile pentru a mai salva ceva din ţara asta, pedeliştii îşi dau cu părerea, se dau specialişti şi oferă soluţii. Soluţii pe care ei nu au ştiut şi nici nu au catadicsit să le pună în aplicare, dar... le au şi le oferă altora. Pedeliştii şi-au dat din nou cu stângul în dreptul, ieri, mărul discordiei fiind bugetul pe 2013 şi ce a mai rămas din acest an. Da!!! Ce a mai rămas din 2012, pentru că potrivit premierului Victor Ponta, bugetul pentru 2012, în opinia portocaliilor, nu are decât 10 luni. Acele 10 luni care îi interesau pe ei pentru că, cel mai probabil, erau conştienţi că nu mai apucă să ajungă din nou la guvernare. „Dacă rămâneam cu bugetul aprobat de Guvernul Boc, România se închidea la 1 noiembrie“, a declarat Ponta. El a explicat că a descoperit pe parcurs toate acele fonduri pe care fostul Guvern nu le-a prevăzut. „Există două explicaţii pentru aceasta: ori fostul Guvern a alcătuit un buget nerealist, ca să nu spun fals, ca să arate instituţiilor internaţionale că: iată, am adoptat bugetul şi e bine, ori s-au gândit că nu vor mai fi ei la guvernare şi atunci va veni altcineva care va rezolva situaţia“, a mai spus Ponta. El a explicat astfel că fosta administraţie a aprobat un buget din care lipseşte finanţarea aferentă ultimelor 45 de zile din 2012, în condiţiile în care cererile de alocări însumează 3,5 miliarde lei, reprezentând necesarul minim până la sfârşitul anului. Din totalul acestei sume, 200 milioane lei trebuie alocate primăriilor pentru indemnizaţiile destinate însoţitorilor persoanelor cu dizabilităţi.

MAI MULTĂ „MUNIŢIE“ Evident că după declaraţiile premierului, „caprele râioase“ au ridicat din nou coada şi au suflat spre populaţie duhoarea minciunii care voia să denote că nu le miroase gura a ceapă. Poetic vorbind. Mulţi pedelişti, în principal cei care se aflau cu „musca pe căciulă“ au acuzat Guvernul Ponta de incompetenţă, i-au cerut demisia şi au vorbit despre cât de frumos şi curat era bugetul atunci când au plecat de la guvernare. Sigur că era curat... Nu avusese timp nici praful să se aşeze în „cuferele“ Guvernului pentru că au ras totul înainte de a pleca. După ce au făcut o prezentare a „excelentei” guvernări pedeliste, portocaliii au vorbit chiar despre o moţiune simplă pe care PDL intenţionează să o depună pe tema bugetului pe 2013. Moţiune care cică fusese depusă deja în urmă cu o săptămână, dar care a fost retrasă. Dacă trecem peste faptul că nu prea avea ce să caute o moţiune pe buget înainte ca proiectul să fie depus în Parlament, ne rămâne „adevăratul“ motiv al moţiunii: „depunerea bugetului pe 2013 în Parlament până la 1 noiembrie“. Mai are rost să amintim că Guvernul Boc a întârziat până în februarie 2011 depunerea bugetului pentru anul 2011? Finanţistul şef al PDL Gheorghe Ialomiţianu a fost cel care a ieşit cu declaraţiile fantasmagorice. Nici Elena Udrea nu a avut inspiraţia de a face linişte, ieşind cu alte afirmaţii în care PDL era prezentat ca „cel mai frumos“ partid. Cel mai probabil, acelaşi PDL va pleca cu coada între picioare din Parlament şi după dezbaterile pe această moţiune, la fel cum a făcut şi în cazul moţiunii pe Educaţie. Portocaliii nu realizează, probabil, că toate atacurile la adresa Guvernului Ponta nu fac altceva decât să-i dea „muniţie“ actualului Executiv pentru a arăta cât de prost a guvernat PDL-ul.

SOLUŢII EXISTĂ Trecând peste gargara inutilă a pedeliştilor, premierul Victor Ponta a declarat că „sunt bani pentru pensii, salarii, indemnizaţii şi pentru funcţionarea instituţiilor statului, până la sfârşitul anului, fondurile necesare în acest sens urmând să fie realocate din alte părţi“. El a explicat că Ministerul Finanţelor va acoperi o parte dintre aceste solicitări, în principal pentru agricultură prin subvenţii şi ajutoare, prin realocări de fonduri, încasări suplimentare şi sumele obţinute din vânzarea licenţelor 4G.