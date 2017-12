Anunțul făcut de meteorologi: Pregătiți umbrelele!

Ne așteaptă zile mohorâte, avertizează meteorologii. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), joi, 10 martie, cerul va fi înnorat și va ploua în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 9 și 13 grade Celsius, iar cele minime între 4 și 6 grade C. Vineri, 11 martie, va continua să plouă. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 12 grade C, iar minimele între 4 și 6 grade C. Nici în weekend starea vremii nu se ameliorează, ba chiar vor mai scădea temperaturile. Maxima nu va mai depăși 11 grade C și va ploua în continuare. Reamintim că ANM a emis o informare meteo de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă până vineri, 11 martie, la ora 7.00. În această perioadă, pe lângă ploile care nu vor conteni, și vântul va avea intensificări locale şi temporare în regiunile sudice şi sud-estice, cu viteze de 50 - 60 km/h.