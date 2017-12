Apostol a ajuns la Unirea Urziceni

Exclus în urmă cu două săptămîni din lotul Farului, Iulian Apostol va evolua din sezonul următor la Unirea Urziceni. “Sînt mulţumit că am reuşit să-mi găsesc aşa repede echipă, mai ales că este vorba de Unirea Urziceni, formaţia care-şi propune să facă performanţă şi să se califice în cupele europene. Totodată, mă bucur că cei din conducerea Farului m-au înţeles şi m-au lăsat să plec. Unirea are un lot valoros şi va trebui să mă lupt pentru un loc de titular, dar acest lucru mă ambiţionează. În plus, este o onoare pentru mine să fiu antrenat de Dan Petrescu”, a spus fostul mijlocaş constănţean, care a ajuns aseară în cantonamentul ialomiţenilor de la Kaprun, în Austria. “Am purtat discuţii telefonice cu conducerea Farului şi în principiu ne-am înţeles. Cu jucătorul vom stabili perioada pentru care va semna cu noi la revenirea în ţară”, a confirmat preşedintele Unirii, Mihai Stoica. În schimbul lui Apostol Farul va încasa 150.000 de dolari, dar conducerea grupării de pe litoral susţine că jucătorul a primit doar acceptul de a se pregăti timp de cinci zile cu ialomiţenii, urmînd ca transferul să fie definitivat doar dacă antrenorul Dan Petrescu va fi mulţumit de prestaţiile acestuia. În privinţa lui Tibor Moldovan, oficialii constănţeni au precizat că au început negocierile cu un impresar care reprezintă mai multe echipe din Germania, Ungaria şi România, suma de transfer cerută de Farul fiind de 250.000 de euro. Cel de-al treilea fotbalist al echipei constănţene disponibilizat în această vară, Bogdan Apostu, a primit oferte de transfer de la o echipă din ţară şi de la un club din prima ligă din Cipru, fiind liber să plece de la Constanţa pentru suma de 100.000 de dolari. Conducerea Farului şi-au propus să finalizeze negocierile în cazul celor doi jucători pînă la începutul săptămînii viitoare.

În cantonamentul din Austria, Farul a învins, marţi seară, cu 7-0 (Nanu 12, Nae 43, Ciobanu 57, D. Florea 68, Păcuraru 70, Neaga 85, Todoran 88), modesta echipă Bad Wunsbach, din liga a treia austriacă. Aseară, Farul a întîlnit pe Wacker Burghausen, despre care oficialii constănţenii au susţinut că este în liga a doua germană, dar care evoluează S Sud din a treia ligă germană, iar astăzi vor da piept cu vicecampioana Azerbaidjanului, Neftochimik Baku.

Ieri s-a stabilit şi programul televizărilor din Liga I, astfel că Farul va debuta în ediţia 2007-2008 sîmbătă, 28 iulie, cînd va întîlni pe Universitatea Craiova, în deplasare, de la ora 18.30. Primul joc pe teren propriu, în etapa a doua, va avea loc vineri, 3 august, de la ora 20.30, cînd constănţenii vor primi vizita vicecampioanei Steaua Bucureşti.