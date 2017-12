Apropierea alegerilor prezidenţiale agită spiritele

LINGUŞELI Cu numai un an înaintea alegerilor prezidenţiale, scena politică este plină de frământări. Actorii politici fac şi desfac în încercarea de a se grupa pentru scrutinul din 2014, care va da preşedintele pentru următorii cinci ani. Până acum se cunoşteau trei tabere care doreau să dea prezidenţiabilul: una a USL, cu Crin Antonescu drept vârf de lance, alta a PDL, cu un posibil prezidenţiabil - Cătălin Predoiu, şi una a lui Traian Băsescu, care încă este în căutări. Şi cum pare un pic disperat că nu şi-a găsit urmaşul, şeful statului a aruncat din nou din momeala, în speranţa că poate o “prinde ceva”. De data aceasta, Băsescu şi-a vârât nada tocmai în fieful USL, de unde încearcă să şi-l apropie pe Antonescu. Dacă până mai ieri îl făcea arşice, spunând despre el că “doarme în papucii statului”, mai nou, Băsescu l-a reevaluat pe liderul PNL, afirmând despre acesta că poate să fie un candidat al dreptei. Mai mult decât atât, pentru a-l ademeni pe liberal, Băsescu îi atacă pe social-democraţi, spunând că PSD nu poate da şeful statului dacă se rupe de PNL. “PSD nu poate da României preşedintele, mai ales când personajul este Victor Ponta. PNL are o şansă în plus să dea preşedintele, pentru că, cu Antonescu în turul 2, şi celelalte candidaturi de dreapta se vor strânge în spatele lui”, a spus, linguşitor, Băsescu, precizând că, personal, îl va învăţa pe liberal ce are de făcut.

ANTONESCU, ADEMENIT! Impresionat de afirmaţiile lui Băsescu, preşedintele PNL a declarat, ieri, că este de acord cu analiza făcută de şeful statului în privinţa unui candidat al PSD la alegerile prezidenţiale şi unui eventual eşec, menţionând că este o apreciere corectă. “PSD singur în alegerile prezidenţiale are o problemă, s-a dovedit istoric”, a precizat Antonescu, care pare să fi uitat faptul că până mai ieri se afla la cuţite cu Traian Băsescu, cel care îi interzisese să mai vină la Cotroceni. De partea cealaltă, social-democraţii vin şi îi liniştesc pe Băsescu şi Antonescu, spunând că nu trebuie să-şi facă iluzii deşarte. În acest sens, purtătorul de cuvânt al PSD, Cătălin Ivan, a declarat, ieri, că PSD poate să dea liniştit un preşedinte în 2014 şi că social-democraţilor nu le este frică să intre separat în alegeri. „Numai că suntem într-o uniune cu liberalii şi, bineînţeles, ne ţinem de cuvânt şi îl susţinem pe Antonescu. Dar nu ne este teamă să intrăm în alegeri separat. Orice candidat susţinut de PSD are prima şansă în alegerile prezidenţiale”, a precizat Ivan.

AMINTIRI Afirmaţiile lui Ivan sunt susţinute şi de faptul că, în 2009, PSD a reuşit aproape de unul singur să dea preşedintele. Din păcate pentru social-democraţi, atunci situaţia s-a întors cu 180 de grade după ce Traian Băsescu a primit „ajutor” din diaspora. „Ţin să-i aduc aminte lui Băsescu că, dacă nu ar fi fraudat alegerile în 2009, am fi avut un preşedinte dat de PSD”, a susţinut Ivan. În bătălia pentru prezidenţiabil s-a băgat şi PDL, care, prin vicepreşedintele Ioan Oltean, spune că democrat-liberalii pleacă de la premisa că reprezentantul PDL va fi candidatul dreptei la alegerile prezidenţiale. Ideea ca Antonescu să fie candidatul dreptei este respinsă de democrat-liberali. În acest sens, vicepreşedintele PDL Raluca Turcan a declarat că mai bine şi-ar tăia o mână decât să-l voteze pe Antonescu la prezidenţiale, arătând că acesta este „retrograd şi antieuropean”.