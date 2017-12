Argentina a câștigat, în premieră, Cupa Davis

Argentina a câștigat Cupa Davis pentru prima oară în istoria competiției, după ce a învins Croația, cu scorul de 3-2, în finala disputată la Zagreb, la finalul săptămânii trecute. Conduși cu 2-1 după primele două zile, sud-americanii au revenit fantastic duminică seară, impunându-se în ambele meciuri de simplu. Mai întâi, Juan Martin Del Potro, locul 38 ATP, a restabilit egalitatea, trecând de liderul echipei-gazdă, Marin Cilic, locul 6 ATP, la capătul unui joc fantastic, în care a răsturnat situația și a învins cu scorul de 6-7 (4/7), 2-6, 7-5, 6-4, 6-3, după aproape cinci ore de joc. „Meciul era în întregime în mâinile lui Cilic, mai ales că eu nu puteam să forţez cu reverul, dar, în setul al treilea, partida s-a întors brusc, după ce Marin a dat semne de oboseală. M-am gândit că acum e momentul să dau totul, am început să variez şi jucam din ce în ce mai bine. Am simţit şi susţinerea echipei, erau foarte vocală şi m-a ajutat mult, m-a relaxat. Am început să am o atitudine pozitivă şi am reuşit să convertesc şansele apărute. Din punct de vedere emoţional, a fost unul dintre cele mai importante meciuri din carieră. Îl voi ţine minte toată viaţa. Mi-am rupt degetul mic în setul al cincilea, dar nu mai conta, în minte aveam doar gândul victoriei”, a declarat Del Potro. „Este o înfrângere foarte dureroasă, deşi sunt mulţumit cu nivelul meu de tenis. Sunt dezamăgit, dar nu am regrete, am dat totul. A fost una dintre acele zile în care nu am reuşit să duc meciul până la capăt”, a mărturisit Cilic.

Punctul decisiv a fost adus de Federico Delbonis, locul 41 ATP, care l-a depășit, surprinzător de ușor, pe veteranul în vârstă de 37 de ani Ivo Karlovic (locul 20 ATP), cu scorul de 6-3, 6-4, 6-2. „Este ceva fabulos. Am încercat să rămân concentrat pe ce trebuie să fac. Dacă m-aş fi gândit prea mult la situaţiile pe care trebuie să le înfrunt, nu cred că aş fi reuşit victoria. Pentru Argentina este cel mai bun moment din istorie, pentru mine - unul dintre cele mai importante”, a spus Delbonis. Argentina mai ajunsese de patru ori până acum în finală, în 1981, 2006, 2008 și 2011, dar nu reușise să câștige niciodată „Salatiera de Argint”.

