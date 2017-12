Arsenie Boca, tot mai aproape să fie trecut în rândul sfinților

12:12:11 / 19 Aprilie 2016

Legionar de frunte !

Ca multi alti popi , Boca asta , a fost legionar cu functie . Adica , a participat la uciderea evreilor in perioada ianuarie - februarie 1941 ! De aceea s-a si calugarit ulterior . Sa scape de pedeapsa ! Comunistii l-au gabjit si l-au trimis la ocna . Meritat ! Ca a facut minuni , tine de interpretare . Adica , popimea are nevoie de imagini - care fac mai mult de 1000 de vorbe - de povesti care sa adoarma pe prosti si de drame inchipuite , pentru dame isterizate , care sa stoarca lacrimi , care sa aduca bani in sistemul mafiot instituit de ,,Nasul'' Daniel . Bani nefiscalizati , nenumarti , fara miros , fara gust , dar vigurosi pentru mafioti , bani negri din hotii , demonstrabili si hotii ...