Artiștii Teatrului „Oleg Danovski”, aplaudați la „Opera Nights”

Aproape 600 de spectatori i-au aplaudat la scenă deschisă pe talentații artiști ai Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” (TNOB), marți seară, în debutul celei de-a IV-a ediții a celui mai mare festival de operă în aer liber din țară, „Opera Nights", organizat în spațiul esplanadei Lapidarium de la Palatul Magna Curia din Deva. Constănțenii au prezentat celebrul spectacol „Carmen”, de Bizet, care a durat mai bine de trei ore și a fost aplaudat și ovaționat de către public.

MINUTE ÎN ȘIR DE OVAȚII, LA DEVA Pe scena amenajată la poalele Cetății Deva, publicul a putut să le vadă pe soprana Leonida Văduva și mezzosoprana Hermine May, alături de tenorul Răzvan Săraru și baritonul Atsushi Tekemura. Sub bagheta dirijorului Radu Ciorei, au evoluat orchestra și corul Teatrului Național de Operă și Balet din Constanța, toți artiștii fiind ovaționați minute în șir la finalul spectacolului. Soprana Leonida Văduva, care a jucat pe toate marile scene ale lumii, de la Londra, Paris, New York, Buenos Aires sau Viena, a spus că este o onoare să se afle pe scena de la Deva. Aceasta a putut fi admirată în rolul Micaelei, frumoasa tânără de la ţară venită să îşi caute iubitul, pe Don Jose. Artista a interpretat-o pentru prima dată pe Micaela cu mult timp în urmă, la Covent Garden din Londra.

A PATRA PARTICIPARE Cu prilejul reprezentației, directorul TNOB, soprana Daniela Vlădescu, a declarat: „Este o experiență minunată pe care am trăit-o aici. Este al patrulea an în care TNOB din Constanța este prezent aici în toată splendoarea, măiestria și puterea lui. Toată dragostea noastră va fi îndreptată spre scenele de la Deva și Hunedoara. Muzica și spectacolul, arta și cultura ne îmbogățesc și ne ajută să fim mai buni și mai frumoși, pentru că avem nevoie să fim mai buni și mai frumoși".

Festivalul „Opera Nights" se desfășoară până duminică, la Hunedoara şi Deva, la Castelul Corvinilor şi, respectiv, Palatul Magna Curia. După spectacolul de debut, „Carmen”, și „Tosca” lui Puccini, care a fost prezentată, ieri seară, la Hunedoara, teatrul din Constanța va mai încânta selectul public de la Hunedoara și Deva cu alte câteva reprezentații de excepție. Astfel, în această seară este programat, la Deva, baletul „Don Quijote”, iar vineri va avea loc Balul Operei - Sala Dietei, la Castelul Corvinilor din Hunedoara. Constănțenii vor mai prezenta alte două spectacole de succes din repertoriu: „Turandot”, de Giacomo Puccini, la Hunedoara, în această sâmbătă, şi „Văduva veselă”, de Franz Lehar, la Deva, duminică. De asemenea, în ultima zi a festivalului va avea loc şi un Concert extraordinar oferit de masteranzii cursurilor de măiestrie susţinute de soprana Leontina Văduva, în Sala Şemineului de la Palatul Magna Curia din Deva.