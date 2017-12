AS Performer a câștigat, în premieră, Trofeul “Telegraf”

Turneul principal al ediției a 24-a a Trofeului “Telegraf” la fotbal în sală, cea mai veche competiţie de acest gen din ţară rezervată veteranilor, și-a desemnat, sâmbătă seară, la Sala Sporturilor din Constanța, marea câștigătoare. În ultimul act, după o confruntare pe „viață și pe moarte”, formația AS Performer Constanța a depășit, după executarea loviturilor de departajare, cu scorul de 4-3, echipa Municipal-CFR Constanța. A fost pentru a doua oară în istoria turneului când în marea finală nu s-a înscris în timpul regulamentar de joc și în prelungiri, după ce Voința a obținut în același mod trofeul în 2007, în finala cu Municipal. În confruntarea dintre AS Performer și Municipal-CFR, ambele formații au beneficiat de ocazii de gol, dar portarii Laurențiu Gheorghe (AS Performer) și Iulian Oltean (Municipal-CFR) au fost la post. Municipal-CFR a depășit și handicapul a trei absențe importante, Șerbănică Toader (accidentat), Stelian Carabaș (bolnav) și Sebastian Stoianof (a arbitrat sâmbătă, la Iași), iar lupta din teren, dintre jucătorii celor două formații, desfășurată într-un spirit de fair-play, a fost aplaudată de spectatorii prezenți în tribune. Dramatismul a atins cote maxime la loviturile de departajare. Gabi Dobre (Performer) a ratat primul, mingea lovind bara laterală, după care au înscris Costel Petre (Municipal-CFR) și Raj Cărăuleanu (Performer). Laurențiu Gheorghe a respins balonul șutat de Mihai Stere (Municipal-CFR), iar Ionuț Florea, Dorel Zaharia și Adrian Tănase (toți Performer), respectiv Decebal Curumi și Mihai Guliu (ambii Municipal-CFR) nu au greșit. Lovitura decisivă a fost ratată de Sefa Herchin (Municipal-CFR), mingea fiind trimisă pe lângă poartă, și sărbătoarea a început în tabăra celor de la AS Performer. Finala mare a fost arbitrată de Eugen Ștefănescu și Cătălin Toader.

O FINALĂ APRECIATĂ

„Cu toții am contribuit la acest succes și suntem mulțumiți că s-a terminat cu bine pentru noi. Am resimțit aceleași emoții ca și atunci când jucam în prima ligă”, a declarat căpitanul învingătoarei, portarul Laurențiu Gheorghe, completat de atacantul Dorel Zaharia: „A fost un meci deosebit de echilibrat și suntem foarte fericiți că am câștigat trofeul. Sperăm să-l câștigăm și la următoarele ediții, iar prin evoluțiile noastre să mulțumim și publicul, deoarece Trofeul „Telegraf“ a devenit un turneu care aduce oamenii la sală”. De la învinși, Mihai Guliu a apreciat spectaculozitatea finalei: „Ne-am dorit din tot sufletul să câștigăm, dar nu a fost să fie, pentru că am și ratat câteva ocazii în timpul regulamentar. Atmosfera din tribune a fost una extraordinară, așa cum este mereu la acest turneu, iar finala s-a desfășurat în condiții foarte bune”.

Lotul formației AS Performer: Laurenţiu Gheorghe (cpt.) și Nelu Stancia - portari; Viorel Farcaş, Cristian Poşircă, Ionuţ Florea, Dorel Zaharia, Doru Fugaru, Raj Cărăuleanu, Adrian Tănase, Gabriel Dobre, Alex Mustacă, Marian Popa și Costin Caraman.

În finala mică, Săgeata Stejaru a învins, cu scorul de 4-2 (Adam Pașata 3, Florin Săraru / Constantin Dămășaru, Cristi Pariza), după prelungiri, pe Macedonia Ovidiu. Săgeata a revenit de la 0-1 la pauză, a condus cu 2-1 în repriza a doua, Macedonia a egalat, iar Săgeata a punctat decisiv în prima repriză a prelungirilor. Finala mică a fost arbitrată de Ionel Nae și Marian Ștefănescu.

Festivitatea de premiere a încheiat ediția din acest an, în afara diplomelor și trofeelor acordate primelor patru clasate fiind înmânată și „Lingura de lemn” echipei CS Mihail Kogălniceanu, care a avut cea mai modestă linie de clasament. Golgheterul turneului principal a fost Florin Anghel (Săgeata Stejaru), cu 11 goluri marcate. De asemenea, cotidianul „Telegraf” a oferit trei diplome speciale Comisiei Județene de Arbitri din cadrul Asociației Județene de Fotbal Constanța, Asociației Județene de Fotbal Constanța și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Constanța, pentru susținerea celui mai vechi turneu din țară de fotbal în sală rezervat veteranilor.

Turneul a fost organizat de cotidianul „Telegraf”, în parteneriat cu Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi Asociaţia Judeţeană de Fotbal Constanţa.