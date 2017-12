ASF către LIG Insurance: „Show me the money!“

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis menţinerea interdicţiei de exercitare a activităţii LIG Insurance, o companie de talie mică din piaţa locală de asigurări, pentru o perioadă de încă trei luni. Din cauza unui cumul de încălcări ale normelor financiare, contabile și de management operațional, LIG Insurance, autorizată pentru asigurări generale, are activitatea suspendată din februarie 2015. Potrivit ASF, LIG Insurance nu dispune de fonduri proprii de bază necesare acoperirii cerinței de capital minim, respectiv a cerinței de capital de solvabilitate. Firma trebuie să transmită ASF, în termen de o lună, un plan de finanțare pe termen scurt. Altfel spus, vorba lui Jerry Maguire, „Show me the money!“. De asemenea, LIG are la dispoziție două luni pentru refacerea planului inițial de remediere, incluzând măsuri care să asigure un nivel al fondurilor proprii eligibile suficient pentru acoperirea cerinței de solvabilitate, respectiv să permită îmbunătățirea profilului de risc. LIG Insurance a fost inclusă anul trecut în exercițiul ASF de audit independent a 21 de asigurători cu cote reduse de piață.