Ashton Kutcher şi Mila Kunis s-au căsătorit

Actorii Ashton Kutcher şi Mila Kunis, care anul trecut au devenit părinţii unei fetiţe, s-au căsătorit weekend-ul trecut, într-o ceremonie ale cărei detalii nu au fost făcute publice. O sursă a confirmat, pentru revista ”People”, căsătoria celor doi actori, însă reprezentanţii acestora nu au făcut nicio declaraţie, până în prezent.

Aceasta este prima căsătorie pentru Mila Kunis, în vârstă de 31 de ani, şi cea de-a doua pentru Ashton Kutcher, de 37 de ani, după divorţul acestuia de actriţa Demi Moore, care a fost finalizat în noiembrie 2013. Mila Kunis şi Ashton Kutcher, colegi în distribuţia serialului ”Anii '70 / That '70s Show”, au început o relaţie în 2012, la aproape un an după ce actorul s-a despărţit de actriţa Demi Moore, după şapte ani de căsnicie. ”Cu el, în acest show, am avut primul meu sărut real”, declara Mila Kunis, citată de presa americană. Însă relaţia acestora a început mult mai târziu, în 2012, cei doi logodindu-se în februarie 2014. În octombrie anul trecut, Mila Kunis a născut o fetiţă, Wyatt Isabelle, primul copil al cuplului.

Zvonuri neconfirmate privind căsătoria celor doi actori au apărut de mai multe ori, anul trecut, în presa americană, mai ales după naşterea fetiţei acestora.