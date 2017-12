Asimetrie grosolană „made in Romania“

Scurt și la obiect. Companiile (inclusiv băncile - atenție!) se pot ascunde de creditori. Bancherii, spre exemplu, primesc finanțare de la BNR, plus că pot intra oficial în reorganizare. Iar dacă sunt prea mari, pot fi salvate cu banii contribuabililor. Și statul se poate ascunde de creditori. Există arierate, deficit, datorie publică. „E stat și face ce vrea“, notează analistul Florin Cîțu, subliniind că singurele care nu au cum să se protejeze de creditori sunt persoanele fizice - „Există o asimetrie grosolană în sistemul construit în ultimii 26 de ani. De preferat ar fi ca nimeni să nu se poată ascunde de creditori. Ar fi competiție perfectă, s-ar intra și s-ar ieși din piață foarte ușor. Dar nu este așa. Există o categorie importantă în societate care este discriminată - persoanele fizice. Nu sunteți de acord cu falimentul personal? OK, aduceți altceva la schimb. Nu sunteți de acord cu darea în plată? OK, aduceți altceva la schimb. Dar terminați cu ipocrizia și lecțiile despre economie de piață și libertate. Dacă vreți economie de piață, eliminați insolvența pentru companii, lăsați la BNR doar un calculator care să crească la răstimpuri masa monetară, privatizați toate companiile statului și plătiți datoria publică (da, în caz că cineva are dubii, împrumutul de la FMI din 2009 a fost pentru salvarea statului)“.