Asistenta şefă de la Chirurgie I, sancţionată cu avertisment

Asistenta şefă a Clinicii Chirurgie I din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, Livioara Bălan, a fost sancţionată de către conducerea celei mai mari unităţi sanitare din judeţ, cu avertisment (potrivit Codului Muncii), după ce a neglijat o pacientă, la externare. Potrivit directorului Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) Constanţa, dr. Constantin Dina, pacienta, de 60 de ani, a fost externată miercuri dimineaţă şi a fost trimisă acasă, fără ca nimeni de la Clinica de Chirurgie Generală I să se intereseze dacă are cu ce să ajungă la domiciliu, într-o comună din judeţul Tulcea, în caz contrar aceasta având dreptul să fie transportată cu o ambulanţă, mai ales că încă mai avea o drenă, după operaţie. „Trebuia să se solicite o autospecială de la Serviciul de Ambulanţă Tulcea, care să o preia pe pacientă şi să o transporte acasă”, a declarat reprezentantul Ministerului Sănătăţii în teritoriu. În urma verificărilor, s-a constatat că nu există nicio solicitare în acest sens, nici către Ambulanţa Constanţa, nici către Ambulanţa Tulcea. Purtătorul de cuvânt al SCJU, dr. Florian Stoian, a declarat că pacienta a fost internată în unitatea medicală pe 28 august, cu diagnosticul de abces hepatic, fiind operată pentru îndepărtarea unei colecţii de puroi, starea ulterioară de sănătate fiind stabilă.

ÎN AUTOGARĂ… După ce a părăsit SCJU pe propriile picioare, pacienta a ajuns în autogară, unde a aşteptat timp de trei ore un microbuz către Tulcea. În acest timp, oamenii din autogară, revoltaţi de povestea femeii, au chemat ziariştii, iar la intervenţia unui reprezentant al presei aceasta a fost dusă, din nou, cu o ambulanţă, la spitalul constănţean. De aici, ea a fost preluată de o autospecială a Serviciului de Ambulanţă Tulcea, care a transportat-o la domiciliu.

ANCHETE FINALIZATE RAPID. Imediat ce a aflat de acest caz, conducerea DSPJ Constanţa a demarat o anchetă, concluziile fiind trase rapid. „Asistenta şefă a fost vinovată pentru că nu a discutat cu pacienta, să vadă exact dacă are un mijloc de transport, aşa că am înaintat Spitalului de Urgenţă propunerea de sancţiune”, a spus dr. Dina. Propunerea DSPJ a fost luată în calcul de către reprezentanţii SCJU. „Într-adevăr, asistenta şefă nu a acordat pacientei, la externare, grija de care avea nevoie într-o unitate sanitară. În urma analizei pe care am făcut-o şi noi, s-a ajuns la concluzia că vina îi aparţine, aşa că a fost sancţionată cu avertisment”, a spus purtătorul de cuvânt al SCJU.