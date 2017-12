Asistenţii maternali constănţeni, controlaţi de două ori pe săptămînă

Cazul asistentei maternale din Bistriţa, acuzată că a molestat pînă a ucis un copil de patru ani, pe care îl avea în grijă, va duce la modificarea legislaţiei din domeniul protecţiei copilului. Potrivit secretarului de stat în Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse (MMFES), Theodora Bertzi, modificarea hotărîrii de Guvern privind ocupaţia de asistent maternal va prevede atestarea întregii familii ca asistent maternal şi nu doar a unui singur membru, ca pînă acum. Referindu-se la cazul de la Bistriţa, oficialul MMFES consideră că Direcţia de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Bistriţa-Năsăud a făcut mai multe erori: “După divorţul survenit în familia asistentei maternale trebuia făcută o evaluare clară pe toţi membrii familiei şi era de văzut dacă se prelungea atestatul de asistent sau nu. Monitorizarea asistentului maternal trebuia făcută mai frecvent”. Un copil de patru ani a fost găsit mort, joi, într-un apartament din Bistriţa, unde locuia împreună cu asistenta maternală care îl primise în plasament. Copilul prezenta mai multe semne de violenţă pe corp. După efectuarea necropsiei, medicii legişti au stabilit că băiatul fusese supus la rele tratamente de-a lungul timpului, iar moartea sa a survenit unei asfixii mecanice cu resturi de mîncare. Potrivit purtătorului de cuvînt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, Raluca Moldovan, asistenta maternală de 38 de ani avea în îngrijire doi copii naturali şi doi luaţi în plasament. Din cauza consumului exagerat de alcool, femeia îşi alunga în mod repetat copiii naturali de acasă, aceştia dormind pe la diferiţi prieteni, iar pe minorul de 4 ani luat în plasament îl agresa fizic de mai multă vreme, lovindu-l peste cap şi corp cu pumnii, palmele şi diferite obiecte contondente, provocîndu-i arsuri cu ţigara şi mutilîndu-l cu foarfeca. În 20 august, în jurul amiezii, aflîndu-se acasă doar cu cei doi copii preluaţi în plasament, femeia a continuat să bea şi l-a forţat pe băiatul de 4 ani să mănînce, provocîndu-i asfixierea. Asistenta maternală a fost arestată preventiv pentru săvîrşirea infracţiunii de omor. Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), la nivel naţional, pînă în martie 2008, 20.634 de copii se aflau în asistenţă maternală. În judeţul Constanţa, în prezent, sînt 385 de asistenţi maternali autorizaţi, care au în grijă aproximativ 500 de copii. „Nu am avut, pînă acum, cazuri de abuzuri asupra copiilor din partea asistenţilor maternali. Am avut situaţii cînd asistentul nu a mai făcut faţă şi şi-a dat demisia. Asistenţii sociali care răspund de copii daţi în grija asistenţilor maternali îi controlează pe aceştia din urmă de cel puţin două ori pe săptămînă. În plus, le facem o evaluare o dată la trei luni, pentru a vedea dacă mai pot continua să aibă grijă de copiii daţi lor în plasament”, a declarat directorul general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Constanţa, Petre Dinică.