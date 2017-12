Asociaţia Judeţeană de Box Constanța a pus punct anului 2014

Așa cum am mai anunțat, Asociaţia Judeţeană de Box Constanța a organizat sâmbătă după-amiază, în sala de box a Complexului Sportiv Tomis din Constanța, o gală festivă de evaluare a activității asociației în anul 2014. Spectatorii prezenți au putut urmări la lucru tot ce are mai bun boxul constănțean la această oră, cu excepția poate a lui Ionuț Petriș, fost campion național de juniori, care este accidentat. În rest, nu a lipsit niciun sportiv care a urcat pe podium în 2014, la Campionatele Naționale și la Cupa României, la toate categoriile de vârstă (cadeți, juniori, tineret și seniori), pugiliști legitimați la CS Farul Constanța, CS Năvodari, Alutus Litoral Mangalia și Callatis Mangalia.

A urcat treptele ringului și cel mai valoros boxer constănțean al momentului, Arsen Mustafa. Sportivul antrenat la Farul Constanța de Mihai Constantin va fi senior de la 1 ianuarie 2015 și încheie anul ca vicecampion mondial și medaliat cu bronz la Europenele de tineret, dar și cu locul 6 la Jocurile Olimpice pentru tineret (sportivi cu vârsta sub 19 ani). „A fost o competiție frumoasă această Cupă Moș Crăciun. Am văzut că sunt încă în formă și bine pregătit, chiar dacă am luat o mică pauză după Campionatele Europene. Urmează pentru mine primele competiții ca senior, Cupa României din februarie, apoi Campionatele Naționale, Europene și Mondiale”, a declarat Arsen Mustafa.

Cele opt meciuri ale galei au fost arbitrate, în ring și la cele trei mese, de Vasile Cobzaru, Marius Miron, Tudor Spînu şi Adrian Tănase, iar delegat general a fost Marius Marga. Crainicul galei a fost Constantin Tală, iar Dumitru Teodorescu a asigurat secretariatul de concurs.