Astenia de primăvară, combătută cu ghimbir

Insomnia, tonusul scăzut, stările de nervozitate, senzaţia de ameţeală şi de slăbiciune în întreg corpul sunt semne specifice asteniei de primăvară. Pentru combaterea asteniei este indicat să se apeleze la suplimente naturale, ce au ca principal beneficiu creşterea tonusului şi eliminarea toxinelor din corp. După o dietă de iarnă bogată în grăsimi şi alimente mult prea grele pentru digestia noastră, ghimbirul este mai mult decât binevenit în alimentaţia de primavară. Ghimbirul este folosit de sute de ani, atât ca mirodenie în arta culinară, cât şi ca remediu naturist împotriva anumitor afecţiuni. Spre deosebire de alte mirodenii, cea mai folosită parte a ghimbirului este rădăcina. Deşi se poate găsi atât sub formă uscată, cât şi sub formă de pudră, ghimbirul este preferabil să fie folosit natural. Ghimbirul acţionează şi prin îndepărtarea senzaţiei de greaţă - provocată de sarcină sau de răul de mişcare. Proprietăţile curative ale ghimbirului sunt date de uleiurile volatile conţinute, responsabile şi de gustul specific al acestei plante. Uleiurile conţinute de ghimbir stimulează producerea de enzime digestive, aceste enzime ajutând procesul de digestie şi neutralizând acizii responsabili de starea de ameţeală, de crampe şi chiar de diaree. Planta se poate consuma sub formă de ceai. Pentru combaterea asteniei sunt recomandate şi urzica, mesteacănul, măceşele, cătina, ciuboţica cucului.