Aşteptând primul gol românesc pe Naţional Arena

Dacă România şi Oţelul n-au fost capabile să înscrie pe Naţional Arena din Bucureşti, toate speranţele microbiştilor români se leagă acum de Rapid Bucureşti - care va întâlni, în această seară, pe PSV Eindhoven în etapa a doua a UEFA Europa League - să înscrie pe noul stadion bucureştean. O partidă foarte grea pentru români, împotriva marii favorite a grupei, una dintre echipele obişnuite cu grupele... Ligii Campionilor! Cu PSV într-o formă ceva mai slabă în debutul de sezon, Rapid poate spera la un egal, mai ales că are 16 partide europene consecutive pe teren propriu fără să cunoască înfrângerea. Dacă suspendarea lui Surdu (roşu în Israel) nu este chiar atât de importantă, accidentarea lui Coman dă bătăi de cap bucureştenilor, dar probabil că piteşteanul va fi titular. O partidă ceva mai uşoară are FC Vaslui, dar FC Zurich nu este o echipă învinsă dinainte, chiar dacă are o singură victorie în ultimele cinci meciuri oficiale! Evident, cu cei doi brazilieni în formă - Wesley şi Adailton, moldovenii pot obţine o victorie care să le crească şansele de a prinde primăvara europeană. Cea mai uşoară misiune - la prima vedere! - o are Steaua, care va întâlni o echipă cipriotă şi nu una de top din Cipru. Problema bucureştenilor este în “ograda proprie”, antrenorul Ronny Levy nereuşind să formeze o echipă până acum, deşi are jucători buni la dispoziţie. Levy are posibilitatea să alinieze echipa ideală, doar cu o posibilă absenţă a lui Galamaz în caz că accidentarea din campionat a fost prea gravă.

Programul echipelor noastre în această seară - ora 20.00: AEK Larnaca - Steaua Bucureşti (Pro TV); ora 22.05: Rapid Bucureşti - PSV Eindhoven (Pro TV) şi FC Vaslui - FC Zurich (Sport.ro).