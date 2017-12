Astra Giurgiu, de nerecunoscut

Campioana en titre Astra Giurgiu are un început de sezon dezastruos, trupa lui Marius Șumudică ocupând antepenultimul loc al clasamentului după disputarea a opt etape. Luni seară, la... Cluj-Napoca, pe Cluj Arena, Astra a cedat cu scorul de 0-2 în confruntarea cu Gaz Metan Mediaș, golurile fiind înscrise de Llullaku, în minutele 71 și 79. Revenirea pe banca tehnică a Astrei și în campionat a lui Șumudică nu a adus revirimentul mult așteptat, tehnicianul echipei din Giurgiu recunoscând că situația nu este una prea strălucită. „Este o criză la Astra şi nu ştiu cum putem să ieşim. Suntem departe de echipa de anul trecut. La ceea ce jucăm, suntem o echipă de play-out. Trebuie să ne punem la punct. Nu are rost să continuăm în halul ăsta. Ne facem de ruşine. În momentul de faţă, ne prezentăm jalnic. Rămâne de văzut dacă vom rezolva problemele. Am făcut un meci execrabil. Nu mă aşteptam să pierdem. Dacă mă dezbrăcam eu şi antrenorii şi intram pe teren, trebuia să câştigăm meciul ăsta, împotriva unei nou-promovate. Am plătit 60.000 de euro să jucăm pe Arena Naţională cu Austria Viena în Europa League. Nu ne permitem să jucăm acolo. Dacă ne antrenăm undeva şi jucăm în altă parte, pe patru stadioane ale ţării, nu avem suporteri mulţi, înseamnă că nu avem identitate. Se simt toate aceste lucruri”, a declarat Şumudică, după meci, la Digi Sport.

Clasament: 1. FC Steaua 20p (golaveraj: 11-3), 2. Dinamo 15p (15-8), 3. Pandurii 15p (10-5), 4. CS U. Craiova 14p (12-9), 5. Botoșani 13p (16-11), 6. FC VIITORUL 13p (11-10), 7. Voluntari 11p (14-13), 8. Gaz Metan 11p (9-10), 9. Iași 9p (8-8), 10. Concordia 8p (4-10), 11. CFR 7p (15-6), 12. Astra 5p (7-16), 13. ASA -3p (7-17), 14. ACS Poli -10p (8-20). CFR și ASA sunt penalizate cu câte șase puncte, iar ACS Poli, cu 14 puncte.

FC VIITORUL - DINAMO ȘI FC STEAUA - CFR, CELE MAI INTERESANTE DUELURI ALE ETAPEI A 9-A

Etapa a noua a Ligii 1 începe marți, cu partidele de la Iași și Ovidiu - ora 18.00: CSM Poli Iaşi - Pandurii Tg. Jiu; ora 20.30: FC VIITORUL - DINAMO BUCUREȘTI.

Programul celorlalte întâlniri ale rundei se prezintă astfel - miercuri, ora 18.00: Concordia Chiajna - FC Botoşani, ora 20.30: FC Voluntari - CS Universitatea Craiova; joi, ora 16.00: Gaz Metan Mediaş - ACS Poli Timişoara, ora 18.30: ASA Tg. Mureş - Astra Giurgiu, ora 21.00: FC Steaua București - CFR Cluj.

Toate meciurile sunt transmise în direct la Digi Sport, Dolce Sport, Look TV și Look TV Plus.