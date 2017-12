Astra Giurgiu, performanța în date statistice

07:56:43 / 04 Mai 2016

Astra

1. Astra a devenit campioana pe merit si impotriva multor forte oculte din fotbalul nostru 2. FCSB,desi a cautat insistent destabilizarea noii campioane prin metodele lor specifice si deja cunoscute,nu a reusit nici o etapa sa fie pe locul 1 pentru ca valoarea echipei,umflata exagerat si intentionat,este sub cea a campioanei 3. Sperantele FCSB ca alte echipe sa invinga Astra erau spulberate pe rand,dar ironiile fecesebiste nu se mai opreau din insinuari. Dar n-au insinuat nimic la cele doua lovituri de pedeapsa facute,parca intentionate,de Varela in meciul direct 4. Daca nu stia,sa-i spuna cineva acestui "urias" antrenor Reghe ca eliminarea sa din meciul de Cupa se pedepseste minim doua etape fara drept de recurs! 5. Toate criticile aduse,de cele mai multe ori fara justificare,arbitrajelor s-au intors impotriva lor constatand ca in play-off n-au avut parte de decizii favorabile ale arbitrilor 6. Astra a avut,dar nu cred ca o sa mai aibe,un jucator foarte bun,care in primavara aceasta a explodat pur si simplu:ALIBEC. Il consider,chiar daca voi fi ironizat,unul din cei mai buni centri-atacanti romani din toate timpurile. Vad plecarea sa,dupa europene, la un club puternic de peste hotare,spre binele sau si al bugetului Astrei