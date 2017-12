Atacul din Texas nu are nicio legătură cu Charlie Hebdo

Atacul comis duminică în Texas contra unei grupări antimusulmane ce organiza un concurs de caricaturi ale profetului Mahomed nu are ''nimic de-a face'' cu atentatul din luna ianuarie de la sediul săptămânalului Charlie Hebdo, au afirmat doi jurnaliști ai publicației franceze, transmite AFP. ''Noi nu organizăm concursuri, doar ne facem treaba. Noi comentăm informații. Atunci când este vorba de Mahomed, îl desenăm pe Mahomed, dacă nu — nu. Combatem rasismul și nu avem nimic de-a face cu acești oameni'', a declarat Gérard Biard, redactorul-șef al săptămânalului francez. ''După cum v-am spus, există o mișcare antimusulmană (în Texas), iar problema Charlie Hebdo nu este deloc aceeași. Este vorba doar de a critica toate tipurile de religii, fără a menționa persoane în special'', a spus la rândul său Jean-Baptiste Thoret, critic de film și eseist la Charlie Hebdo. Doi indivizi înarmați au deschis focul duminică în Texas în apropierea unei clădiri unde avea loc un concurs de caricaturi cu profetul Mahomed în prezența politicianului populist olandez Geert Wilders. Evenimentul a fost organizat de asociația American Freedom Defense Initiative (AFDI), considerată drept islamofobă. În atac a murit un polițist. Atacatorii au fost uciși ulterior de poliție, iar un reprezentant al forțelor de ordine a fost rănit în schimbul de focuri. Un purtător de cuvânt al poliției locale, Joe Harn, a indicat că aproximativ 200 de persoane participau la eveniment. Sediul publicației Charlie Hebdo din Paris a fost pe 7 ianuarie acest an ținta unui atac soldat cu moartea a 12 persoane și comis de către frații Said și Cherif Kouachi.