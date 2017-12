Atacuri armate pe străzile Bucureştiului

România începe să semene tot mai mult cu Vestul sălbatic! Două atacuri armate au avut loc pe străzile Capitalei în zilele de vineri şi sâmbătă, semănând panică în rândul populaţiei. Primul incident a avut loc vineri seară, în cartierul Băneasa, acolo unde un om de afaceri croat a fost împuşcat imediat după ce a ieşit din sediul firmei sale, de pe bulevardul Aerogării. Surse citate de agenţia de presă Mediafax spun că există mai mulţi martori ai tentativei de asasinat care au declarat că au auzit focurile de armă, unul dintre ei susţinând că l-a văzut pe atacatorul care ar avea în jur de 1,75 metri înălţime şi ar fi purtat şapcă. Victima a fost salvată după ce a reuşit să ajungă la o benzinărie şi să ceară ajutor, spunând că are o rană la spate. Angajaţii staţiei peco au apelat linia unică 112, iar bărbatul a fost transportat la Spitalul de Urgenţă Floreasca. Purtătorul de cuvânt al unităţii sanitare şi coordonatorul SMURD Bucureşti, Bogdan Opriţa, a declarat că victima suferise trei răni prin împuşcare, una la nivelul coapsei drepte, una în zona stângă a abdomenului şi una toracică. Şeful Serviciului Omoruri din cadrul Poliţiei Capitalei, Radu Gavriş, a declarat ieri că cetăţeanul croat are legături de afaceri cu mai multe ţări, în timp ce directorul adjunct al Poliţiei Capitalei, Marius Mihai Voicu, a spus că, în acest caz, ar putea fi vorba despre “criminalitate importată”. Afaceristul împuşcat are afaceri cu fier vechi în România. Poliţiştii încă se află pe urmele autorului atacului armat. Al doilea incident a avut loc sâmbătă seară, în cartierul Militari, acolo unde doi bărbaţi şi o femeie au fost împuşcaţi cu un pistol cu bile de cauciuc, în apropierea supermarketului Cora. Totul ar fi început după ce victimele s-au luat la ceartă cu rudele atacatorului în timp ce aşteptau la coadă în supermarket. Conflictul a continuat în stradă, unde suspectul a scos arma, a tras asupra celor trei, după care a fugit.

ÎMPUŞCAŢI ÎN PLINĂ STRADĂ În jurul orei 17.57, un martor a sunat la 112 şi a anunţat cele întâmplate. Trei ambulanţe s-au deplasat la faţa locului şi au preluat victimele, care au fost transportate la unităţi sanitare din Bucureşti. "Una dintre persoanele rănite are o plagă abdominală, iar celelalte două sunt rănite la cap şi la gât. Sunt în stare stabilă, conştiente. Vor fi duse la spitalele de urgenţă din apropiere", a declarat Bogdan Opriţa. Imediat după ce a deschis focul, atacatorul a fugit. Poliţiştii au pornit căutările în toată Capitala, aceştia reuşind să afle şi împrejurările în care scandalul a început. Oamenii legii spun că cele trei victime şi autorul atacului armat se cunoşteau şi chiar locuiau în acelaşi bloc, ele luându-se la ceartă în timp ce stăteau la coadă în supermarket. Conflictul a continuat în stradă, acolo unde suspectul a scos un pistol cu bile şi a tras în ceilalţi. Căutările poliţiştilor s-au încheiat ieri, când atacatorul s-a predat la Secţia 20. Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti (CAB) au început urmărirea penală faţă de acesta, pentru ultraj contra bunelor moravuri, uz de armă neletală şi vătămare corporală gravă. Totodată, surorile şi tatăl acestuia au fost reţinuţi de procurori, fiind puşi sub acuzare pentru ultraj contra bunelor moravuri. Rudele atacatorului au fost audiate încă de sâmbătă noapte de poliţiştii Capitalei, fiind apoi conduse la Parchetul CAB, pentru că una dintre surorile atacatorului este avocat. Potrivit unor surse apropiate anchetei, suspectul se numeşte Mihai Chiriţă.