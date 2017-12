Atitudine glacială la ceremonia de învestire a Guvernului Grindeanu. Iohannis îi dă șah lui Dragnea

08:32:34 / 05 Ianuarie 2017

IRONIA PREZIDENTIALA

Ironia nu este doar apanajul presedintelui Johannis . Avem si noi acest drept . In consecinta , o vom folosi adaugand si putin umor . Vorba ceea , " ridendo castigat mores " . Urmarind cu atentie dezbaterile din Parlament cu ocazia votului dat noului guvern , am trait momente de mare emotie patriotica , fiind vorba de cel mai competent si cel mai dorit de romani guvern de la Cuza Voda pana astazi . Prima si cea mai importanta parte a Programului s-a referit la faptul ca nu vom mai importa rosii si carne de porc , fapt care va duce la dezvoltarea rapida a economiei noastre si la o alimentatie sanatoasa . Am mai retinut si faptul ca in Parlament va domni o relatie de mare fratie si prietenie intre toti parlamentarii indiferent de culoarea lor politica , fapt demonstrat de dna Turcanu - PNL cand a luat cuvantul . Dl Dragnea starostele deputatilor si autorul Programului , a declarat ca " folosirea puterii politice e mai importanta decat cucerirea ei " afirmatie care ne-a dus imediat gandul la intelepciunea iliesciana combinata cu cea a lui Nastase si la lucrarea lui Clausewitz " Despre razboi ".. Aceasta zicere ne aminteste de o alta , " ca este mai usor sa cuceresti un teren decat sa-l pastrezi ". Tot dl Dragnea a declarat ca vor fi desfiintate stampilele , documentele fiind parafate doar cu o cruciulita pe care cei in drept vor pune degetul . Am fost impresionati si de inaltele cunoastinte tehnice specifice votarii , cand acelasi domn Dragnea a explicat celor prezenti ca fiecare parlamentar va primi cate doua bile , una neagra si una alba ,pe care le va introduce in urna tinand cont de regula , bila alba in urna alba si bila neagra in cea neagra si nu invers cum fac unii parlamentari . Cu inteligenta lor , multi fiind si doctori , au inteles tehnica si s-a votat fara probleme . Dupa terminarea votarii , s-au dus toti ministeriabilii si sefii acestora la Cotroceni si s-au inchinat cu evlavie in faţa presedintelui . In sfarsit , cu ajutorul unui reporter t.v. care l-a filmat pe noul premier , am avut prilejul sa vedem cum premierul si-a suflat nasul ( de trei ori la intervale diferite ) folosind aceeasi batista sau servetel . si pe care , dupa ce o impaturea tacticos , o aseza langa sticla cu apa din fata dnei vicepremier Servil . Despre prevederile Programului ne vom ocupa cu alta ocazie