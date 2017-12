Atletic 2 Mai a devenit favorită la promovarea în Liga a IV-a

07:55:25 / 06 Aprilie 2016

PTR. (ganduri ascunse)

Pai ce vrei sa ne dam la o parte? Ar fi culmea sa le spun jucatorilor ...trebuie sa pierdem ca nu putem promova...nu pot face asta.Ai dreptate primaria noastra nu are ca prioritate sportul, vreau sa o spun public aceasta echipa a fost infiintata doar ptr. campania electorala din 2012 dupa care s-ar fi vrut desfiintarea echipei , nu acuz pe nimeni dar lucrul asta se stie de aceea nici nu avem sustinere, insa cand am preluat eu conducerea mi-am asumat acest proiect si am reusit cu ajutorul baietilor sa formam o echipa care iata prin munca am ajuns acum aici. Sigur fara sprijinul financiar al catorva oameni si nu vreau sa dau nume fiindca ei nu doresc sa se interpreteze in vreun fel dar se stiu si sant cunoscuti de spectatori. Speram ca din vara sa avem mai multa sustinere si sa intram pe un fagas normal ca echipa. Referitor la cei de la Albesti acolo cred ca este o problema mai veche legata de management care inca atarna greu cu toata implicarea primariei,insa nu e treaba mea sa intru in amanunte. Ar trebui sa fie mai atenti cei care finanteaza ce oameni aduc la echipa. As mai dori ca cei ce scrieti pe aici sa va dati numele real , daca aveti responsabilitatea celor scrise. Va multumesc.