Au început săpăturile arheologice la Cheia

Vara reprezintă „sezonul” săpăturilor arheologice sistematice pe şantierele dobrogene, efectuate de specialiştii Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie Constanţa (MINAC) şi partenerii lor români şi străini. Dacă în 2011, campania de cercetare a început abia la jumătatea lunii august, anul acesta, startul s-a dat mai devreme, în zona Cheia - Casian. Lucrările din această zonă de un interes deosebit pentru comunitatea arheologică din ţară, dar şi din străinătate fac parte dintr-un amplu proiect de cercetare academic, „Study of the Prehistoric and Early Medieval Settlements in the Casimcea River Valley in Central Dobrudja” (în engl. „Studiul aşezărilor preistorice şi medievale timpurii în valea râului Casimcea din Dobrogea Centrală”), realizat de MINAC, în colaborare cu Institutul de Arheologie şi Etnologie al Academiei Polone, Cracovia, perioada de implementare fiind 2010 - 2013. La acest proiect al MINAC şi al partenerilor sunt implicaţi şi specialişti din domeniul interdisciplinar de la Muzeul Naţional de Istorie a României, dar şi de la Institutul de Antropologie „Francisc Rainer” din Bucureşti.

În ceea ce priveşte săpăturile sistematice din celelalte zone de interes pentru arheologia dobrogeană - Ulmetum, Histria, Adamclisi, Hârşova, Albeşti, Capidava, Histria şi Adamclisi - acestea vor începe, probabil, ca şi anul trecut, în august şi se vor desfăşura până în luna septembrie inclusiv. Potrivit directorului MINAC, dr. Gabriel Custurea, în acest moment se lucrează la realizarea contractelor pe care muzeul constănţean le va încheia cu Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, în vederea decontării activităţilor de cercetare.