Au început tratativele pentru prelungirea contractului lui Chivu

Fundaşul Cristian Chivu a declarat că a început tratativele pentru prelungirea contractului său cu AS Roma, informează presa italiană: "Tratativele pentru prelungirea contractului meu cu AS Roma au început, dar pentru moment nimic nu contează mai mult decît calificarea în optimile de finală ale Ligii Campionilor". Internaţionalul român, în vîrstă de 26 de ani, aflat sub contract cu AS Roma pînă la finalul sezonului, a reafirmat faptul că se simte foarte bine în capitala Italiei: "Mă simt bine la Roma, iar lucrul cel mai important este să mă concentrez exclusiv pe munca mea". Agentul lui Chivu în Italia, Andrea Pretti, a declarat că, în acest moment, oferte de la Real Madrid, FC Barcelona, Chelsea sau "de la milanezi" pot cel mult să îi facă plăcere fotbalistului, dar nu şi să îl convingă să plece de la AS Roma. Cotidianul "As" a scris despre interesul echipei Real Madrid pentru Cristian Chivu, subliniind că antrenorul Fabio Capello a solicitat aducerea de noi jucători în iarnă şi că românul este considerat o prioritate.