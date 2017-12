Au rezistat doar o repriză

Cu doar zece jucătoare înscrise pe foaia oficială, dintre care doi portari şi patru extreme, CS Tomis Constanţa a încercat să nu se facă de rîs în faţa supercampioanei României, Oltchim Rm. Vîlcea, în partida disputată ieri, pe teren propriu. Întâlnirea dintre cele două echipe, restanţă din etapa a 16-a a Ligii Naţionale de handbal feminin, a început cu un moment festiv, DJST Constanţa premiind, cu ajutorul copiilor de la grădiniţa 47 “Lumea Poveştilor“, îmbrăcaţi în costum tradiţional, formaţia vîlceană pentru rezultatele din ultimii ani. În faţa unei echipe care a ţinut să le menajeze pentru această partidă pe vedetele Luca, Tolnai, Elisei, Beşe, Ozel, Meiroşu şi Managarova, în timp ce Ungureanu şi Neagu sunt accidentate, CS Tomis a început curajos meciul şi chiar s-a aflat în mai multe rânduri la conducere pe tabelă, cea mai mare diferenţă fiind în min. 11, 7-5 pentru CS Tomis. Jocul relaxat al Oltchimului, dar şi evoluţia bună a Tomisului, unde tinerele Arfir şi Cârstea au arătat că pot avea un viitor frumos, au păstrat echilibrul pe tabelă, la cabine intrându-se la egalitate, scor 15-15. Lipsa soluţiilor pe banca de rezerve, oboseala acumulată, dar şi valoarea superioară a adversarelor, au falicitat treptat o victorie la o diferenţă de nouă goluri pentru Oltchim, scor 34-25, însă neconformă cu realitatea din teren. „Ţinând cont de formula în care ne-am prezentat astăzi, consider că Oltchim a intrat relaxată în meci. Noi am luat însă partida în serios pentru că nu aveam nimic de pierdut şi am vrut să facem un spectacol frumos şi pentru suporteri. Este greu să joci în doar zece jucătoare împotriva Oltchimului şi cu o medie de înălţime care a scăzut prin plecarea lui Zamfir şi Pătuleanu (n.r - FRH va anunţa o decizie în cazul lor în zilele următoare)“, a declarat portarul Raluca Avram. „Având în vedere că am evoluat puţin în acest campionat, astfel de partide îmi dau încredere. A fost greu, mai ales că Oltchimul putea schimba jucătoarele la fiecare atac, în timp ce noi a trebuit să evoluăm în aceiaşi formulă“, a precizat şi Daniela Arfir. Au evoluat - CS Tomis: Avram (11 intervenţii, 1x7m), Petrescu (2 intervenţii, 1x7m); Grigore 7g, Cîrstea 7g (3x7m), Iovănescu 4g, Arfir 4g (2x7m), Pătru 2g, Pîrîianu 1g, Dincu, Rusu; Oltchim: Pîslaru (4 intervenţii), Smedescu (3 intervenţii); Vizitiu 8g (3x7m), Han 6g (1x7m), Puşcaşu 5g, Stanca 4g, Pidpalova şi Nechita - câte 3g, Manea 2g, Geiger 2g (1x7m), Ţăcălie 1g, Farcău, Szucs, Vădineanu.

Clasament

1. Oltchim 16 16 0 0 580-363 32

2. U. Jolidon Cluj 16 12 1 3 499-438 25

3. CSM Bucureşti 16 11 1 4 513-486 23

4. HC Zalău 16 11 0 5 432-398 22

5. Oţelul Galaţi 16 7 4 5 433-410 18

6. HCM Roman 16 9 0 7 409-411 18

7. CS TOMIS 16 7 2 7 459-436 16

8. Dunărea Brăila 16 7 2 7 396-416 16

9. HCM Baia Mare 16 8 0 8 412-432 16

10. Rulmentul Braşov 16 6 2 8 399-444 14

11. SCM Craiova 16 4 2 10 404-455 10

12. Cetate Deva 16 3 0 13 400-456 6

13. HCM Buzău 16 2 2 12 435-517 6

14. U. Reşiţa 16 1 0 15 369-478 2