Au venit la Bac să... copieze!

În Constanța sunt elevi care au ajuns, ieri, pentru a cincea oară față în față cu subiectele la română de la examenul de Bac și nici acum nu au speranțe că vor reuși să promoveze această probă. Monica este absolventă a unui profil real și, la ieșirea din Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”, s-a declarat dezamăgită de faptul că la subiectul al III-lea a avut de dezvoltat tema și viziunea despre lume într-o poezie aparținând lui Mihai Eminescu. ”A fost greu pentru că a fost poezie. E a cincea oară când dau Bac-ul și, de fiecare dată, la română a picat poezie. Nu cred că o să trec, pentru că nu am făcut decât subiectul al II-lea și jumătate din primul subiect (din trei subiecte - n.r.)”, a spus Monica. Totodată, ieri a fost prima zi în care absolvenții claselor a XII-a, promoția 2014, au trăit emoțiile primului examen scris la limba și literatura română. Cu puțin timp înainte de a intra în săli, absolvenții Colegiului Național de Artă ”Regina Maria” au încercat să alunge emoțiile încurajându-se reciproc și făcând pronosticuri referitoare la cerința subiectului al III-lea, considerat ca fiind cel mai greu. ”Voi lua 10 la română, sunt sigură de asta! Am învățat și trebuie să primim un subiect ușor!”, ”Sper să primim o poezie! Indiferent care, doar narațiune să nu fie. Și un text argumentativ”, cam acestea erau discuțiile elevilor care așteptau să intre în liceu. Subiectele au fost diferite, în funcție de profilul studiat de elevi în liceu - fie umanist și pedagogic, fie real, tehnologic și vocațional. Astfel, la cel umanist, la subiectul cel mai de temut, cu numărul III, elevii au avut de analizat tema și viziunea despre lume într-un text poetic aparținând lui Tudor Arghezi, Eugen Barbu sau Nichita Stănescu. La profilul real, elevii au avut de redactat un eseu de 600 - 900 de cuvinte în care să prezinte tema și viziunea despre lume într-un text poetic aparținând lui Mihai Eminescu. ”Subiectul al III-lea nu l-am făcut deloc, a fost poezie de Eminescu și nu am știut ce să scriu. Dar restul subiectelor au fost ușoare. Eu sper să iau examenul la română, pentru că la restul nu am emoții. M-am pregătit”, a spus o altă elevă care a susținut examenul la Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu”, Ioana. Dacă promovează Bac-ul, tânăra se va înscrie la „Mate”. Un alt elev de la același liceu, Mihai, spera să obțină o notă peste 7 la proba de ieri, ca să poată intra la facultate. ”Eminescu este cel mai ușor subiect care putea să pice la română, dar bineînțeles că, atunci când nu știi, orice subiect este greu. Eu sper să iau o notă peste 7, pentru că m-am pregătit mult de la simulare, unde am luat 1,70”, a spus Mihai.

PRINȘI COPIIND LA PRIMA PROBĂ Din cei 5.568 de elevi înscriși la nivelul județului Constanța pentru a susține proba scrisă la limba și literatura română, 251 au absentat, ratând astfel șansa de a mai promova acest examen, iar 14 candidați au fost eliminați, fiind prinși copiind sau având asupra loc materiale ajutătoare. Cei 14 candidaţi eliminaţi pentru fraudă şi tentativă de fraudă sunt distribuiți la cele opt centre de examinare din județ. Astfel, au fost eliminați doi candidaţi de la Liceul Tehnologic „Dragomir Hurmuzescu” Medgidia, un candidat din centrul de examen de la Liceul „Callatis” Mangalia, unul de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” și unul din Colegiul Tehnic „Tomis”. De asemenea, au fost eliminați cinci candidaţi de la Liceul Teoretic „Anghel Saligny” Cernavodă, un elev de la Liceul Cobadin, altul de la Colegiul Tehnic Energetic și doi candidaţi din Colegiul Naţional de Arte „Regina Maria”. Din cei 14, trei elevi au fost prinși având telefoanele mobile asupra lor, iar 11 au avut memoratoare, fițuici și chiar cărți. Sesizările au fost făcute atât de asistenții din comisia de examinare din liceu, cât și de membrii comisiei de inspectare a Inspectoratului Școlar Județean (ISJ) Constanța. ”Candidații au semnat pe propria răspundere, la intrarea în săli, că respectă articolul 9 din Metodologie, conform căruia este interzisă intrarea în sălile de examen cu ghiozdane, rucsacuri, poșete etc. și, totodată, se interzice candidaților să aibă în sălile de examen asupra lor telefoane mobile sau orice fel de lucrări: manuale, cărți, culegeri, formulare, memoratoare, notițe, însemnări, rezumate, ciorne sau lucrări ale altor candidați, care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor. Candidații care încalcă aceste reguli vor fi eliminați din examen, indiferent dacă materialele sau obiectele interzise au fost folosite sau nu și indiferent dacă au fost introduse de aceștia sau de alți candidați, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane”, a precizat secretarul comisiei județene de Bac, inspector prof. Alina Codreanu. Conform cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de Bac, candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următorele două sesiuni ale examenului.

Probele de astăzi

Conform calendarului examenului de Bac, astăzi se desfășoară proba la limba și literatura maternă. În județul Constanța, cinci elevi vor susține proba scrisă la limba și literatura turcă la Colegiul Național ”Kemal Ataturk” din Medgidia. De asemenea, 21 de elevi care susțin Bac-ul bilingv francofon vor avea mâine o probă non-lingvistică în franceză la Colegiul Național ”Mircea cel Bătrân” (12 candidați) și la Liceul Teoretic ”George Călinescu” (9 candidați).

Cercetați pentru trafic de influență și luare de mită la Bac, în Arad

Înainte de susținerea primei probe scrise la Bac, au apărut informații despre câteva persoane care sunt anchetate pentru că ar fi luat mită pentru a promova anumiți candidați la examenul de maturitate. La Arad, inspectorul școlar general adjunct, Mihai Spânu, a fost reținut ieri dimineață pentru 24 de ore și va fi anchetat pentru trafic de influență alături de alt inspector școlar, Simona Crîsnic, și o profesoară, Lavinia Biţ, în urma unei investigații derulate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Arad, cu ajutorul SRI. Pentru a reuși să dovedească faptele acestora, investigatori sub acoperire au fost infiltrați în sistem, jucând rolul unor părinți care doreau să se asigure că nu vor fi probleme la Bac pentru copiii lor. Conform unor informații, tarifele începeau de la 300 de euro pentru nota 6 și creșteau cu câte 50-100 euro pentru fiecare notă în plus. La domiciliul inspectorului școlar general adjunct au fost găsiți aproximativ 10.000 de euro și liste cu nume ale unor elevi pentru care ar fi trebuit să asigure promovarea examenului. Potrivit procurorilor, profesorii aveau o listă cu aproximativ 20 de nume, bilețele cu semnele pe care elevii de pe listă urmau să-și marcheze lucrările pentru a putea fi recunoscute de corectori, dar și pixuri cu pastă care putea fi ștearsă. Profesorii recunoșteau lucrările și ștergeau răspunsurile greșite, urmând să completeze cu răspunsurile corecte. Potrivit procurorului care inspectează acest caz, niciunul dintre profesorii cercetați nu era implicat în comisia de Bac din acest an. Ministrul Educației, Remus Pricopie, a anunțat că l-a eliberat din funcție pe Spânu, pentru restul persoanelor implicate decizia urmând a fi luată de Consiliul de Administrație al ISJ Arad.