Au venit să ne ia medicii! Și reușesc!

Exodul medicilor este de neoprit. Drept dovadă stau târgurile de joburi ”Cariere în alb” organizate în țară, evenimente la care participă zeci și chiar sute de specialiști aproape de fiecare dată, iar angajatorii își ating obiectivele. Un târg recent organizat, la Cluj, a atras nu mai puțin de 600 de medici specialiști, rezidenți, dar și studenți și asistenți medicali. ”14 companii recrutează pentru Germania, Franța, Marea Britanie, Irlanda, țările scandinave, Belgia, Olanda și reprezintă mai multe lanțuri de clinici și spitale, ajungând undeva la 1.000 - 1.500 de joburi per total. Avem și o companie românească, o clinică din Vatra Dornei, care e pentru a doua oară aici. Cel mai mult se caută medici, medici specialiști și rezidenți, dar sunt și posturi pentru stomatologi și farmaciști”, a declarat Bogdan Covaliu, unul dintre organizatori. Potrivit lui, cele mai căutate specializări de către angajatorii străini sunt medicină de urgență, terapie intensivă, radiologie, imagistică și ginecologie, iar pe lângă salarii, care pornesc de la 2.200 de euro pentru asistenți medicali, companiile oferă și pachete de instalare, bilete de avion sau sprijin pentru cei care pleacă împreună cu familia. Reprezentantul unei firme de recrutare care oferă locuri de muncă în spitale din Norvegia, Suedia și Danemarca, Mădălina Neamțu, a declarat că joburile sunt în clinici și spitale publice și se caută medici specialiști, dar și asistente medicale sau medici stomatologi.

”În principiu, căutăm medici specialiști în nefrologie, cardiologie, pediatrie, ginecologie, dar și medici stomatologi. Salariile pentru medicii specialiști sunt cuprinse între 3.500 și 4.500 de euro, iar pentru stomatologi salariul e de 2.500 de euro. Pe lângă pachetul salarial, celor recrutați li se oferă și un curs intensiv de limbă, ajutor pentru găsirea locuinței și alte beneficii. Medicii români preferă spitalele din aceste țări pentru că salariile sunt bune, iar sistemul medical este performant”, a declarat Mădălina Neamțu. Managerul singurei clinici private din România prezente la târg, Roman Boca, a declarat că participă la târgul de locuri de muncă pentru a convinge cât mai mulți medici să nu plece în străinătate. ”Noi avem nevoie de medici în România și am venit la târg pentru a căuta medici specialiști în cardiologie, oftalmologie, ginecologie, reumatologie, chirurgie maxilo-facială și alte specializări. Salariile pornesc de la 1.000 de euro și pot ajunge la 2.000 de euro, în funcție de performanțe. În plus, oferim casă sau apartament mobilat pentru cei care se mută în Vatra Dornei cu familia. Până acum, la acest târg au venit mai mult rezidenți sau studenți și prea puțini medici specialiști”, a declarat Roman Boca. Ofertele angajatorilor străini sunt însă de nerefuzat: lefuri care depășesc 4.500 de euro pe lună. Oricât de mult își iubesc țara, tinerii nu pot accepta să lucreze pe lefuri de nici 300 de euro pe lună. ”Sunt rezidentă în primul an, specializarea Pediatrie. Aici câștig 1.080 de lei, fac gărzi care nu îmi sunt plătite și nici nu or să îmi fie vreodată plătite, iar în Franța, de exemplu, aș putea câștiga chiar și un salariu de 4.000 de euro lunar. Mă gândesc serios să plec”, a declarat Roxana, unul dintre medicii rezidenți veniți la târgul de cariere. ”Într-un spital din Norvegia, de exemplu, aș avea un salariu între 3.500 și 6.000 de euro, după cum m-am mai interesat. Suntem hotărâți să plecăm și eu, și prietena mea”, a spus tânărul. Ca ei sunt mulți, inclusiv din Constanța. ”Am aplicat, și eu, și câțiva prieteni, la mai multe joburi în Germania, Franța, Marea Britanie. Urmează interviurile. Vom pleca fără niciun fel de regret. Țara noastră nu ne oferă nimic. Dimpotrivă, bătaie de joc. Nu mai vrem să acceptăm nici măcar o secundă umilința de aici”, a spus un medic rezident al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” din Constanța. Reamintim că, în doar două luni, au ales să profeseze în alte țări 600 de medici. Un motiv important este, în opinia preşedintelui Colegiului Medicilor din România (CMR), prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae, oferirea statutului de funcționar public, motiv pentru care CMR cere de urgență modificarea Codului Penal.