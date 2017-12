Autorul celebrului roman „Zen și arta reparării motocicletei“ a încetat din viață

Robert M. Pirsig, autorul celebrului roman "Zen and the Art of Motorcycle Maintenance" ("Zen și arta reparării motocicletei", Editura Polirom, 2013, n.r.), a murit luni "după o perioadă de sănătate precară", a informat editorul său, citat de DPA. Scriitorul, în vârstă de 88 de ani, originar din Minnesota, a murit în casa sa din South Berwick, Maine, unde a trăit timp de 30 de ani, potrivit unui comunicat al editurii William Morrow. Bestseller-ul lui Pirsig, romanul filosofic "Zen and the Art of Motorcycle Maintenance", a fost respins de circa 121 de editori, înainte de a vedea lumina tiparului în 1974, potrivit sursei citate. Lucrarea, în parte autobiografică, documentează un periplu făcut de un tată și de băiatul său, pe motocicletă, prin America. Pirsig a scris și o continuare a acestui roman cult, intitulată "Lila: An Inquiry into Morals" și publicată în 1991. Înainte de a deveni scriitor, Pirsig a servit ca militar în Coreea, a studiat filosofia la Universitatea din Minnesota și a călătorit în India, unde s-a familiarizat cu filosofia hindusă. De asemenea, autorul a studiat jurnalismul la Universitatea din Minnesota.