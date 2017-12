Avem buget!

11:50:21 / 17 Februarie 2017

germania e mare

Bai, da multi veri are Fuhrerul ... Romaniei, eram sa zic Germaniei, fiindca ma-sa, ta-su isi duc traiul acolo. Cu casele cum ramane, cat e la butoane, ramane cu ele, are dovada ca a meditat la fizica, cea mai in voga materie, impozitul pe venit la platit ca e doar neamt. Nicio problema. Marea problema e cu marile retrocedari efectuate de el ca primar in favoarea Forumului german. Profesorul din Germania spunea ca e un prejudiciu de 16 miliarde de euro. E, aici e problema.