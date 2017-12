Avem taxă de primă înmatriculare!

Noi nu mai înţelegem nimic! În primul episod din telenovela în care noi, personaje ratate, vom plânge zdravăn la sfârşit, vine Comisia Europeană şi ne explică cum taxa noastră de primă înmatriculare este abuzivă şi încalcă cel puţin o duzină de precepte europene. În al doilea episod, personajul principal al telenovelei este ministrul Mediului, Laszlo Borbely, care se lasă cu greu convins de faptul că UE are dreptate. În al treilea episod, un ministru spăşit anunţă, într-un târziu, că, da, CE are dreptate şi că îndelung blamata taxă va dispărea pentru a fi înlocuită cu alta. În al patrulea episod (şi avem senzaţia clară că nu este ultimul), acelaşi ministru, cu aceeaşi tichie, vine şi spune că taxa de primă înmatriculare a autovehiculelor nu se desfiinţează, în cel mai fericit (?!) caz se va reduce cu circa 25% (?!). \"Taxa va rămâne în vigoare. Totodată, Programul Rabla va continua. În 2010 au fost scoase din uz circa 190.000 de autovehicule, acţiune pentru care am alocat de la fondul de mediu aproximativ 700 milioane lei\", a afirmat Borbely. În context, el a precizat că actul normativ care reglementează taxa de primă înmatriculare şi prin care toată lumea trebuie să o plătească, indiferent dacă maşina este nouă sau veche, este agreată de Comisia Europeană. \"Până la sfârşitul lunii septembrie vom analiza şi vom veni cu o soluţie dacă trebuie să modificăm sau nu legea referitoare la această taxă. Toate ministerele trebuie să îşi exprime punctul de vedere\", a spus Borbely. Guvernul a adoptat, recent, noul proiect de Lege privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, care prevede reducerea cu până la 25 procente a taxei faţă de forma iniţială. În cazul în care taxa de poluare plătită de la 1 iulie 2008 este mai mare decât cea rezultată din aplicarea acestei legi, contribuabilii vor putea solicita restituirea sumelor reprezentând diferenţa de taxă plătită. Potrivit actului normativ, care are la bază principiul “poluatorul plăteşte”, taxa de poluare va fi plătită o singură dată pentru autovehiculele noi sau second-hand care sunt înmatriculate pentru prima dată în România, indiferent dacă autovehiculul este produs în ţară sau străinătate, cât şi pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007 pentru care nu a fost plătită o astfel de taxă. Pentru autovehiculele înmatriculate înainte de anul 2007, taxa de poluare va fi achitată la momentul primei vânzări. Reamintim că taxa auto se calculează pe baza unor criterii precum tipul motorizării, capacitatea cilindrică, emisia de CO2 şi norma de poluare, luând în considerare şi deprecierea autoturismului.