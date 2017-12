Aventurile unui constănțean la Comic Con

De patru ani nu a ratat nicio ediție a East European Comic Con (EECC). A fost, pe rând: Gordon Freeman (2013) din seria „Half-Life”, Walter White (2014) și Jesse Pinkman (2015) din „Breaking Bad”, de Vince Gilligan, și Abraham Lincoln, vânătorul de vampiri (2015) din filmul cu același nume. Și a fost și premiat pentru prestațiile sale. Nici anul acesta, Ștefan Cojocaru, constănțeanul pasionat de cosplay, nu a putut să lipsească de la Comic Con. Între cursurile și examenele de la facultate a găsit o „fereastră” și s-a prezentat la ediția 2016 a EECC, care a avut loc în perioada 27-29 mai, la Romexpo. Aici i-a întruchipat pe Floki, vikingul constructor de nave din serialul de succes al History Channel, „Vikingii”, și pe Trevor, unul dintre cei trei protagoniști din jocul „GTA 5”.

Nu a luat niciunul din marile premii ale competiției, dar a avut un succes extraordinar la public cu personajul Floki, mulți dintre tinerii prezenți la eveniment dorind să aibă o fotografie cu cel mai bun prieten al lui Ragnar Lodbrok.

„Chit că nu am câștigat vreun loc la concursurile principale, cu excepția experienței, sunt mulțumit de munca depusă și amintirile create. Am reușit să ofer un show pe cinste publicului și eu m-am distrat reprezentând personajele, petrecând ulterior timp cu diverși oameni interesanți. Singurele mele regrete ar fi timpul și energia, ambele resurse insuficiente pentru a face tot ce mi-aș fi dorit și pentru a interacționa cu mai multe persoane și pentru a participa la mai multe activități”, a spus Ștefan Cojocaru.

Deschiderea East European Comic Con a avut loc vineri, însă Ștefan Cojocaru a ratat-o, pentru că a fost la cursuri, între orele 08.00 - 18.00. Fiind din Năvodari, a venit la Universitatea Maritimă Constanța (anul trecut a absolvit și Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Informatică), unde este student în ultimul an, cu bagajul pregătit, gata de drum. Imediat ce a terminat cursurile a pornit spre Capitală „cu un rucsac, o geantă mare de voiaj și apetit pentru aventură”. Aventura nu s-a lăsat așteptată: prietenul său bucureștean, la care urma să stea pe durata convenției Comic Con și alături de care urma să participe la eveniment, a uitat să-i spună că întârzie câteva ore și a omis să își țină telefonul aproape. „Entuziasmul pentru participarea la această nouă ediție de Comic Con nu a lăsat pe niciunul dintre noi să dormim prea mult”, spune Ștefan. Sâmbătă, a doua zi de convenție, însă prima pentru Ștefan, a fost cea mai încărcată dintre cele trei zile ale EECC, din punctul de vedere al activităților și al numărului de participanți.

PRIETENUL LUI RAGNAR

„Eu, în ziua respectivă, am fost costumat în Floki, din serialul de pe History Channel „Vikingii”. Acesta este, din ce am aflat de la zeci de oameni care au dorit să se fotografieze cu mine, unul dintre personajele preferate ale multor fani ai acestui serial. Floki este prietenul cel mai bun al personajului principal, Ragnar, și un agil, iscusit războinic. Este plin de umor, cu un râs contagios, un prieten loial și are o credință foarte puternică în zeii vikingi, credință și principii care-l facă să treacă, în anumite situații, drept excentric, fanatic sau chiar „ieșit din pepeni”. Eu am abordat look-ul lui din primele sezoane, am încercat să fiu cât de fidel pot, din cap până în picioare, să-l reproduc cum pot eu mai bine”, povestește Ștefan Cojocaru.

Și-a lăsat părul și barba să-i crească câteva luni, pentru a avea look-ul autentic al personajului. „Cât despre garderobă, piesa de rezistență a fost pielea, eu folosindu-mă de piele sintetică pentru canapele, ca să-mi creez o vestă, apărătoare, șireturi, curele etc. În materie de piele, am primit multe sfaturi și indicații din partea unei pielării-croitorii din zona Dacia, care mi-au fost de mare folos. Machiajul acestui personaj este unic în serial, acesta ajutând la identificarea personajului, oferindu-i și un aspect misterios și interesant. La aplicarea machiajului am apelat la ajutorul unei bune amice mult mai iscusite decât mine în acest domeniu, schimbându-mi fața văzând cu ochii, îmbătrânindu-mă câțiva ani buni cu niște riduri false și niște cearcăne”, a precizat Ștefan.

Competiția de sâmbătă viza calificările pentru un concurs de nivel internațional, fiind selectați câte un finalist pentru solo și un grup de finaliști pentru categoria grup. Din păcate, constănțeanul nu s-a calificat, deși, conform juriului, a fost foarte aproape de podium, interpretarea sa fiind una dintre cele mai reușite. „Factorul decisiv în jurizare, în cazul meu, a fost procentul acordat pentru costum, punându-se preț mare pe lucrul personal. Eu, fiind prins cu multe proiecte și pregătiri pentru examene la facultate, am preferat să achiziționez o pereche de pantaloni destul de apropiată ca aspect cu ceea ce îmi trebuia pentru personaj, în loc să iau material și să-l fac eu de la zero. Interpretarea în sine a fost ovaționată cu tumulturi de aplauze și fluierături, lucru care m-a ajutat să o duc la bun sfârșit, în ciuda unui cârcel la picior, apărut în timpul interpretării. Am strâns din dinți și mi-am dus până la capăt sceneta, netrădându-mi situația decât după ce m-am aflat în culise”, a rememorat tânărul pasionat de cosplay.

PREMIAT DE PUBLIC

În ciuda înfrângerii la scena principală, constănțeanul a participat și la alte concursuri de cosplay organizate de către standurile prezente la convenție, la unul dintre ele chiar reușind, cu ajutorul publicului, să ia Premiul II, care i-a adus drept recompensă periferice pentru PC, un tricou și altele, locul I fiind câștigat de către un tânăr costumat în Iisus Hristos. „Mai toată ziua de sâmbătă am făcut zeci de poze cu diverși participanți la convenție, drept urmare am fost copleșit de atenția primită, fiind umplut cu atât de multă energie pozitivă încât nu am dormit deloc în seara aceea, de sâmbătă către duminică”, a mai spus Ștefan.

Ziua de duminică, ultima a Comic Con-ului, a fost mai lejeră, cu mai puțini oameni și mai puține activități ca în ziua precedentă, însă nu lipsite de importanță. Personajul ales pentru ultima zi a EECC a fost Trevor, unul dintre cei trei protagoniști din jocul „GTA 5”. „Costumația sa este destul de simplă, implicând doar un tricou alb uzat și murdărit, parte de care personal m-am ocupat, realizându-i acest aspect, și o pereche de pantaloni de blugi sau trening, cu păr asemănător cu cel al lui Floki din ziua anterioară, însă cu o chelie în vârful capului pe care mi-am adăugat-o în ziua anterioară. Deși personajul la aspect nu este complex, el are o personalitate extrem de complexă, impredictibilă și periculoasă, Trevor suferind de posibile traume din copilărie și probleme psihice serioase, conducându-l la o violență incontrolabilă, eu acoperind aceste aspecte în sceneta executată de mine (...) Nu am avut mult noroc nici la acest concurs, deși interpretarea a fost fidelă și a adus hohote de râs în toată sala, cu un asemenea costum simplist este mai greu să obții performanțe, deși nu imposibil”, a conchis Ștefan.

A revenit la Constanța imediat după convenție, deoarece luni a avut examen.

